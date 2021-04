Romeva aprofita el seu permís per passejar per Barcelona

@EP





L'exconseller Raül Romeva (ERC) ha celebrat aquest divendres poder passejar pels carrers de Barcelona durant "unes hores de mala llibertat, de no llibertat" que els han concedit, després d'anys de no poder-ho fer perquè estan empresonats per l'1-O.





"Després d'anys de no poder-hi ser, i després que l'any passat no es va poder celebrar com es mereixia tothom, estem contents de ser-hi i que la cultura torni a ocupar els carrers per obrir esperits, ments i cors", ha recalcat en declaracions als mitjans durant la diada de Sant Jordi, acompanyat de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





Després que la Fiscalia de Vigilància Penitenciària de Barcelona ha recorregut aquest divendres els permisos penitenciaris que el jutge de Lledoners (Barcelona) li va concedir, com també al líder d'ERC, Oriol Junqueras, i a l'exconseller Jordi Turull, Romeva no hi veu cap novetat perquè "la Fiscalia no té cap altra prioritat que reprimir".