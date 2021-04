Els presos de l'1-O dediquen el seu dia de permís penitenciari a signar llibres

@EP





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn han destinat el seu permís penitenciari a signar llibres i a passejar pels carrers durant la seva primera diada de Sant Jordi en llibertat des 2017.





En canvi, el president d'ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Sànchez; l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell es quedaran a la presó aquest 23 d'abril.





Cuixart ha estat el primer a l'hora de signar l'últim dels llibres que ha escrit 'El Polsim Màgic' (Editorial Comanegra), amb il·lustracions d'Oriol Malet, que està inspirat en els dibuixos de la sala de convivència de les presons on es fa el vis-a-vis cada 15 dies amb els seus fills i la seva dona.





El president d'Òmnium ha encapçalat també un acte per l'amnistia al davant de la seu de l'entitat, al qual han assistit el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta de Parlament, Laura Borràs, els consellers, Ramon Tremosa, Miquel Sàmper, Àngels Ponsa, Teresa Jordà, Bernat Solé, Chakir El Homnrani, i representants d'ERC, Junts, CUP i comuns.





Romeva també ha participat en un acte d'ERC, acompanyada per la portaveu del partit, Marta Vilalta, però ha aprofitat la jornada per signar el seu llibre 'Ubuntu, la república del bé comú' (Angle Editorial) en diferents punts de la capital catalana.





De fet, l'exconseller ha manifestat la seva felicitat per poder passejar per Barcelona durant "unes hores de mala llibertat, de no llibertat" que els han concedit, i per que la cultura hagi pogut ocupar de nou els carrers dels municipis catalans.





Un altre dels exconsellers que destinarà part del seu permís a signar el seu llibre és Jordi Turull, com a autor de 'Persistim' (Columna), mentre que Josep Rull farà el mateix amb el llibre '1 d' octubre i 2 poemes' (Símbol Editors) i Joaquim Forn amb 'Entre togues i reixes' (Enciclopèdia).





L'expresident de la Generalitat Quim Torra també ha aprofitat la Diada de Sant Jordi per signar exemplars de 'Les hores greus', el dietari on relata la seva experiència al capdavant de la Generalitat durant els primers mesos de la pandèmia, i que va presentar fa un mes.







També ha fet el mateix l'expresident del Parlament Roger Torrent, que recentment ha presentat el llibre 'Pegasus, l'Estat que ENS espia' (Ara llibres), en què relata el cas de presumpte espionatge de què va ser víctima a través d'un programari en el seu mòbil a què només tenen accés governs i cossos de seguretat.