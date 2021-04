Oriol Mitjà celebra la gran acollida del seu llibre 'A cor obert'

@EP



El infectòleg i investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà s'ha llançat a signar llibres aquest divendres en el seu debut com a autor a la Diada de Sant Jordi amb l'obra 'A cor obert' (Columna), en català, i 'Un any a cor obert '(Destino), en castellà: "Encara ho estic digerint. Fa il·lusió i és una sorpresa perquè no esperava que tingués tan bona acollida".





En declaracions a Europa Press, Mitjà ha argumentat que la celebració d'aquesta Diada de Sant Jordi "marca un punt d'inflexió" perquè s'obren de nou les activitats a peu de carrer i indica, al seu parer, que s'està recuperant la normalitat després de la pandèmia del coronavirus.





Al ser preguntat per les crítiques a la Generalitat per la gestió de la pandèmia que recull en el seu llibre, Mitjà ha defensat que 'A cor obert' és raonablement just i ha descartat rebre opinions de la seva obra des d'ERC, que ha estat al front del departament de Salut durant la pandèmia: "la postura que han pres és de no dialogar, de quedar-se callats".