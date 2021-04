Alguns dirigents del Govern són citats pel Tribunal de Comptes per les despeses del Diplocat

@EP





El Tribunal de Comptes ha citat el pròxim 29 de juny els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, a banda d'altres dirigents del Govern, entre els quals l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, per comunicar-los la quantia que considera que presumptament van desviar per a les 'ambaixades catalanes' i el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat.





L'òrgan fiscalitzador ha dictat una providència per citar els presumptes responsables comptables de cara a la liquidació provisional en la qual es comunicarà la fiança provisional que s'imposarà per respondre a una possible condemna, que se sumarà als 4,1 milions d'euros que va calcular que va costar el referènum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.





D'aquesta manera, el Tribunal de Comptes ha citat els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont; els exconsellers de Presidència Francesc Homs, Neus Munté i Jordi Turull; els exconsellers d'Economia Andreu Mas i Oriol Junqueras; i l'exconseller d'Afers Exteriors i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT), Raül Romeva.





També els qui van ser secretaris generals Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras d'Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro i Pau Villòria; les interventores generals de la Generalitat, María Vidal Ortí i Rosa Vidal Planella; i els interventors delegats, Jordi Serra Català, Javier Acín Biota, Virgínia Astigarraga Pallarés i Francesc Cubel Creus.





Completen la llista el secretari general de Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), Alberto Royo i els delegats de la Generalitat a Alemanya, Regne Unit, França, Ginebra, Polònia, Estats Units, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Croàcia, Àustria i la UE.





Cap d'ells té l'obligació de comparèixer personalment a la seu del Tribunal de Comptes, sinó que poden estar representats pels seus advocats, als quals se'ls informarà al detall de la reclamació de les quantitats presumptament desviades.





Així mateix, ha convocat els representants legals de la Generalitat, del Diplocat, de les societats Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana, l'Advocacia de l'Estat davant el Tribunal de Comptes i el ministeri fiscal.