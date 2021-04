Von der Leyen creu que la UE tindrà al juliol les dosis suficients per vacunar el 70% de la població adulta

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrat aquest divendres la seva confiança que la UE tingui ja al juliol les dosis suficients per aconseguir l'objectiu de vacunar contra la COVID-19 al 70 per cent de la població adulta, en part "gràcies als enormes esforços" de BioNTech i Pfizer per augmentar la seva capacitat de producció.





En declaracions en el marc de la visita que la cap de l'Executiu comunitari ha fet a la planta de Pfizer a Puurs (Bèlgica), l'alemanya també ha detallat que espera concloure "en els pròxims dies" el contracte per a la compra de 1.800 milions de dosis del sèrum desenvolupat pel laboratori alemany i la farmacèutica nord-americana, que seran lliurades entre 2022 i 2023.





"Gràcies als enormes esforços de BioNTech i Pfizer, confio que tindrem les dosis suficients per vacunar el 70% de la població adulta ja al juliol", ha expressat Von der Leyen, acompanyada pel conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla, la cofundadora i directora d'operacions mèdiques de BioNTech, Özlem Türeci, i el primer ministre belga, Alexander de Croo.





La presidenta de la Comissió Europea ha remarcat que la campanya de vacunació de la UE "va pel bon camí" malgrat les "dificultats" trobades a l'inici de la mateixa, mitigades gràcies a la "àmplia cartera" de vacunes que havia adquirit i l'actuació de proveïdors "forts i fiables com BioNTech i Pfizer".





En concret, Von der Leyen ha puntualitzat que la UE ha superat aquesta setmana el llindar de les 150 milions de dosis lliurades als Estats membres, de les que s'han administrat ja 123 milions.





NOU CONTRACTE AMB PZIZER I BIONTECH





L'alemanya ha remarcat que la planta de Pfizer a Puurs va ser la primera a produir a gran escala vacunes basades en la tecnologia ARN missatger, o ARNm, que és la tecnologia per la qual Brussel·les més aposta en la seva campanya de vacunació.





De fet, la cap de l'Executiu comunitari ha avançat que espera tancar "en els pròxims dies" el nou contracte amb aquestes dues farmacèutiques que preveu l'adquisició de 1.800 milions de dosis a distribuir entre 2022 i 2023 als Estats membres per cobrir un reforç de la immunització, les necessitats davant l'aparició de noves variants i la vacunació de menors d'edat.





"Això consolidarà el lideratge de la UE en tecnologies ARNm", ha subratllat Von der Leyen, qui resta ha celebrat que l'Agència Europea del Medicament (EMA) hagi donat aquest divendres llum verda a un augment del 20% de la capacitat de producció de la planta belga de Puurs.





De la seva banda, el conseller delegat de Pfizer ha especificat que les millores en els processos de producció a la planta han permès reduir el temps mitjà de fabricació d'uns 100 dies a 60. Bourla ha apuntat a més que l'empresa està en camí de "superar "els compromisos de lliuraments als països de la UE.





"Lliurarem 250 milions de dosis per al final del segon trimestre, quatre vegades més que en el primer trimestre", ha emfatitzat en línia del que s'ha acordat amb la Comissió Europea recentment, per després afegir que a partir de maig la companyia preveu poder produir uns 100 milions de dosis al mes a la planta belga.





En total, els acords vigents entre Pfizer i l'Executiu comunitari contemplen la distribució de 600 milions de dosis de la seva vacuna contra la COVID-19 als països de la UE abans que acabi l'any.





Per la seva banda, Türeci ha lloat el poder de les associacions públic-privades per respondre a aquest tipus d'emergències sanitàries i ha assegurat que una altra lliçó d'aquesta pandèmia és que "la ciència i la tecnologia poden marcar la diferència".