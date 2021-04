El TSJC emplaça la Generalitat a explicar la paralització de vacunes a policies i guàrdies civils

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emplaçat la Generalitat a explicar el pla de vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil després de rebutjar adoptar mesures cautelaríssimes en protecció dels funcionaris de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, tal com demanaven les organitzacions sindicals JUPOL i JUCIL.





En un acte amb data de 20 d'abril, la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC respon a el recurs de JUPOL --sindicato majoritari a la policia-- i JUCIL --la seva 'marca germana' a la Guàrdia Civil-- reclamant mesures cautelaríssimes o, si no, cautelars causa de retard en la vacunació.





Les dues organitzacions sindicals van ser unes de les que van recórrer a la justícia davant la decisió de "paralitzar o suspendre" el pla de vacunació de què porten setmanes queixant-se els representants de policies i guàrdies civils: calculen que s'ha inoculat a el 15% de la plantilla, enfront de l'75% en altres comunitats autònomes; a més, es comparen amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, que sí que s'han vacunat ja en la "pràctica totalitat".





El Govern ha reconegut a través de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que Catalunya és l ' "única comunitat" que no ha inclòs a policies nacionals i guàrdies civils entre els receptors de les dosis i, per aquesta raó, fa tres dies va anunciar que l'Executiu procediria pels seus propis mitjans a la immunització dels agents.





L'acte del TSJC porta data de el mateix dia, 20 d'abril, que el Govern feia aquest anunci. Els magistrats al·leguen que les organitzacions sindicals "no han al·legat ni justificat l'especial urgència que ha de concórrer perquè es puguin adoptar mesures cautelars", raó per la qual emplacen a que aquesta queixa "segueixi la llera ordinària" que, tot i això, "no va a impedir un pronunciament d'aquest Tribunal a la major brevetat ".





En aquest sentit, ordena "reconduir la peça a la llera ordinària" i donar trasllat de la petició de mesura cautelar a el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al ministeri fiscal "perquè puguin formular al·legacions que tinguin per convenient abans de les 12.00 hores del dilluns 26 d'abril de 2021 ".





El TSJC no imposa costes i informa a les parts que poden interposar recurs de reposició en un termini màxim de cinc dies, exclusivament contra l'apartat dos de la seva part dispositiva, és a dir, pel que fa a traslladar a l'administració catalana i al Ministeri Fiscal en el termini de temps referenciat.





JUPOL i JUCIL van presentar la seva denúncia contra la Generalitat de Catalunya pels delictes de prevaricació administrativa i contra les normes de prevenció de riscos laborals, a l'entendre que l'administració catalana ha adoptat una "decisió arbitrària i sense cap motivació d'anul·lar el pla de vacunació" .