Antonio David Flores carrega contra Rocío Carrasco: "Que assenyali la seva filla de per vida és cruel"

Nou assalt a la interminable batalla judicial que lliuren, des de fa dues dècades, Antonio David Flores i Rocío Carrasco. El malagueny ha demandat a la seva exdona per impagament de la pensió del seu fill David des de l'any 2018 i li reclama més de 8000 euros, motiu pel qual avui ha acudit a declarar als jutjats d'Alcobendas en qualitat de denunciant. Per la seva banda, la filla de Rocío Jurado haurà de comparèixer davant del jutge el divendres 30 d'abril, evitant veure així les cares en un dels moments més complicats de la vida.





Antonio David Flores @ep





Aquesta declaració als jutjats d'Antonio David arriba després de la impactant entrevista que Rocío Carrasco va donar aquest dimecres i en què va parlar per primera vegada de la brutal pallissa que li va clavar la seva filla fa 9 anys, culpant directament al seu exmarit d'aquesta, titllant de "botxí" i acusant-lo de "manipular" la seva filla per aconseguir la seva "obra mestra", que seria veure-la "morta".





Unes duríssimes declaracions a què Antonio David ha contestat, alt i clar, després de prestar declaració davant del jutge per espai d'una hora escassa. Donant la cara pels seus fills i confessant que malament que ho està passant per la "crueltat" amb la qual Rociíto ha parlat de la seva filla Rocío, el malagueny ha trencat el seu silenci per protegir la seva filla i ha anunciat que demandarà tot el que està explicant la seva exdona en la seva sèrie documental.





Completament abatut, Antonio David ha confessat com està ara mateix: "No em trobo bé, perquè quan es fa mal als meus fills és normal". "El que em provoca tot això és molta tristesa. Em provoca tristesa i dolor que sigui la pròpia mare dels meus fills, la meva exdona, la qual faci mal a la meva filla d'aquesta manera tan cruel quan hauria de fer-ho amb mi i deixar a la seva filla a un costat i fer-me a mi tot el mal que voldria fer-me. No crec que sigui just que la seva mare hagi de assenyalar a la seva filla de per vida ", ha expressat molt dolgut.





En clara referència a Rocío Carrasco, el malagueny ha assegurat que "tinc molta pena perquè no està gaudint, no gaudeix dels dos i hi són i ha tingut temps de sobres per estar amb ells i s'ho està perdent. I això em provoca molta pena ". Per això, encara que el seu advocat li ha dit que no parli, no ha pogut evitar referir-se a la seva exdona com "cruel", confessant que el motiu per la parla ara és perquè "tinc impotència i tinc mal perquè és la meva filla, i si no sóc jo el que la protegeix no la va a protegir ningú. Tinc sentiment d'impotència ".





Dolgut però ferma i amb les coses molt clares, Antonio David ha acusat Rocío de mentir en el seu docusèrie i ha assegurat tenir proves per desmuntar el testimoni de la seva exdona: "Tot el que està explicant és la seva veritat guionitzada, tinc material de sobres per desmuntar tot el que està explicant i espero que algun dia com estic vetat en els mitjans, no em deixen parlar, espero que algun dia sigui jo el que pugui defensar la meva filla i desmuntar absolutament tot el guió que porten fet des de casa. Tinc material de sobres per poder desmuntar tot el que està dient ".





Un material que mostrarà als tribunals, ja que ha confirmat que demandarà tot el que ha dit Rocío Carrasco. "Vinc d'aquí del jutjat i aquí es van a dirimir totes les coses. Tot, absolutament tot. El judici públic em sembla molt bé, la condemna pública em sembla molt bé, el mal i tot el que vulgui fer amb mi que ho faci amb mi , però per favor als seus fills que els deixi a part. I ens veiem aquí ".





Finalment, ha evitat parlar del pas d'Olga Moreno per 'Supervivientes' perquè, com assenyala, "sembla que a la fi la acabo perjudicant, tot el que està al meu voltant acaba perjudicat".