Investiguen les "dificultats" de les persones transgènere per obtenir els seus tractaments

@EP





El Síndic de Greuges està investigant les "dificultats" de les persones transgènere per obtenir els medicaments per continuar amb els tractaments de reemplaçament hormonal després de conèixer la seva denúncia en mitjans de comunicació.







Així, el Defensor el Poble català ha manifestat que, segons les informacions publicades, des de fa vuit mesos, s'està patint un "desproveïment" dels medicaments necessaris per al seu tractament, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.





Per això, ha obert una actuació d'ofici per demanar informació al Servei Català de la Salut sobre les actuacions que s'estan duent a terme per poder assegurar una provisió suficient dels medicaments que necessitin prendre les persones transgènere per continuar amb el tractament hormonal.





També ha preguntat sobre quins són els medicaments finançats pel sistema públic i, d'aquests, si hi ha alguna marca o fàrmac en concret que ha patit un major desproveïment i els motius d'aquest esgotament.





Finalment, ha sol·licitat informació per saber si en el sistema de provisió "es té en compte la realitat i les necessitats" de les dones trans pel que fa a l'increment de suplement farmacològic que necessiten.





D'acord amb la Llei, el Síndic té el manament de supervisar l'Administració pel que fa a l'acompliment de el dret de les persones LGTBI i de lluitar contra la LGTBIfobia.