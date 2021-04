"La valenciana" ens endolceix la diada amb roses i llibres de xocolata

Ens submergim en una de les pastisseries amb més trajectòria de Barcelona per descobrir amb què sabors ens volen sorprendre des del seu artesà Obrador.





En un dia tan alegre i colorit com el 23 d'abril, cada gremi demostra la seva passió per la cultura així com per aquesta tradició que tant ens caracteritza com catalans.





En La Valenciana, des de 1910 es mostren més creatius que mai en aquest dia tan especial de la Diada de Sant Jordi.





Una de les visites que no faltarà, després de prendre la primera orxata de la temporada, serà conèixer el seu obrador. Per celebrar aquesta especial Diada s'han elaborat diferents propostes gastronòmiques especialment per als amants de la xocolata com:









"Mousse de xocolata amb cremós de Gerds" formulen l'explosió de sabors d'aquesta rosa comestible.

















"Llibre de xocolata negra amb un tendre pa de pessic financier al seu interior" demostren la gran habilitat i artesania d'aquest emblemàtic obrador al centre de Barcelona.











"Piruletes de Xocolata Dulcey, Praliné i Pètal de rosa cristal·litzada" dissenyades en forma de "test" per a un dia tan especial com la Diada de Sant Jordi.





















Més de 100 anys endolcint Barcelona







La Valenciana, Paramí i Severino Cortés són les tres marques de la seva companyia. Junts, formen una gran família en què l'experiència i el treball constant els ha portat fins al dia d'avui.







Aquestes tres marques són el reflex de quatre generacions dedicades a l'artesania. Botigues diferents que formen part de la mateixa empresa, creades per afavorir l'especialització i millora de cada producte.





Després de més de 100 anys, estan orgullosos de seguir oferint el millor d'ells a la ciutat de Barcelona: orxata, gelats, torrons, fruits secs, xocolates ...





L'any 2000, es van traslladar al local on i van deixar més visible el seu obrador, els seus clients van començar a demanar productes directament al lloc d'elaboració. Així va néixer Severino Cortés.





La demanda va créixer cada vegada més, de manera que van decidir començar amb la venda directa a clients i al sector hoteler.





Artesans de el bon gust





Un negoci familiar, un llegat de la tradició dels seus orígens alacantins i xixonencs.







Elaboren productes artesans al més pur estil tradicional i cuiden minuciosament la qualitat de les matèries primeres.





A la seva botiga pots trobar una àmplia varietat de dolços com torrons, pastisseria, brioixeria, xocolates, bomboneria ...