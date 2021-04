Els catalans van comprar 1 milió de llibres per Sant Jordi 2021

@EP





La Diada de Sant Jordi ha tornat aquest divendres als carrers de Catalunya, després de l'aturada pel confinament total de l'any passat, en una jornada que ha propiciat el retrobament d'autors amb lectors i que s'ha saldat amb un milió de llibres i 4,2 milions de roses venudes.





En una jornada marcada per la pandèmia del coronavirus, amb el confinament comarcal encara vigent, les mesures de prevenció, els recintes tancats i els aforaments controlats, els ciutadans han tornat a celebrar el dia del llibre i de la rosa i han provocat llargues cues a l'entrada dels espais perimetrats.





Els diferents espais perimetrats, distribuïts per tot Barcelona, han comptat des de primera hora del matí amb personal de seguretat controlant el nombre de persones que accedien al perímetre, així com gel hidroalcohólico a l'entrada, d'ús obligatori, com la mascareta.





Els autors més venuts han estat en ficció en català 'La dona de la seva vida' (Columna), de Xavier Bosch, mentre que en ficció en castellà ha estat María Dueñas qui ha liderat el rànquing de llibres més venuts de ficció en castellà amb 'Sira' (Planeta).





En la categoria de no-ficció en català, la llista l'encapçala 'A cor obert' (Columna), de l'infectòleg Oriol Mitjà, mentre que en no ficció en castellà ha estat 'El humor de mi vida' (Harper Collins), de Pau Padilla.





El més venut de literatura infantil i juvenil en català ha estat 'Gràcies. Història d'un veïnat '(Animallibres Editorial), de Rocio Bonilla Raya; i el que ha liderat les vendes de literatura infantil i juvenil en català és 'El campamento' (Editorial Planeta), de Blue Jeans.





RITUALS RECUPERATS



Un dels rituals recuperats en aquesta edició de Sant Jordi han estat les firmes presencials i el retrobament entre autors i lectors, que alguns d'ells han celebrat, com és el cas de Dolores Redondo: "Em donen molt més que jo a ells, em transmeten una energia meravellosa ", ha assegurat a Europa Press.





Altres autors com Javier Cercas han agraït el retrobament amb els lectors, que per a ell són fonamentals al ser "intèrprets de la partitura" que ell escriu, i Marta Orriols ha celebrat deixar la virtualitat per un dia.





"És un dia de Sant Jordi gloriós després d'un any de tanta abstinència. Era hora de reprendre aquesta vella però perenne tradició", ha subratllat a Europa Press l'editor i fundador d'Anagrama, Jorge Herralde.





"LLUM AL FINAL DEL TÚNEL"



A més de la retrobada amb els autors, un altre dels autors sobre els quals ha pivotat la celebració de la Diada ha estat la pandèmia: "Al cap i a la fi, avui no interessen tant els rànquings de vendes dels llibres, sinó que puguem veure la llum al fnal del túnel i la possibilitat de tornar a una normalitat que, a poc a poc, anem aconseguint ", ha dit a Europa Press l'escriptor Xavier Bosch durant la signatura de llibres matutina.





María Dueñas ha assegurat que el retrobament amb els seus lectors ha suposat per a ella veure la llum a la fi de l'túnel i Rafel Nadal ha destacat que aquest Sant Jordi prova que s'està recuperant la normalitat després d'un any de pandèmia i que s'està a prop del "final del malson".





El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha signat exemplars del llibre '2 Metges i una pandèmia', ha celebrat la celebració de Sant Jordi i ha advocat per tornar a la normalitat a partir de l'any que ve: "Espero i desitjo que aquest sigui l'últim Sant Jordi atípic ".





La pregonera de Sant Jordi d'enguany, l'escriptora Irene Vallejo, ha posat el seu particular colofó amb la signatura de llibres, però ha insistit que és un "Sant Jordi de tots, una bonica festa col·lectiva" després de les vicissituds derivades de la pandèmia.





75% DE LES VENDES DE 2019



El Gremi de Llibreters ha assegurat que les vendes han estat millor de les esperades, situant-se al voltant del 75% de les que es van generar en 2019, quan a inicis de setmana esperaven que s'arribés a un 60% d'aquesta xifra, i superant el milió de llibres venuts.





La Cambra del Llibre ha fet un balanç positiu de la participació ciutadana i dels onze espais perimetrats a la ciutat de Barcelona.







Les dues institucions han celebrat que la Diada s'hagi celebrat de manera "ordenada i segura" tot i la complexitat organitzativa de la festivitat per les mesures i restriccions sanitàries per evitar la propagació de l'coronavirus.





El Gremi de Floristes de Catalunya, per la seva banda, ha expressat: "La jornada d'aquest Sant Jordi per als floristes ha significat un retrobament amb la normalitat, com segur que ho ha estat per molts ciutadans. L'alegria i les emocions en totes les parades ha estat un tret comú a tot Catalunya ".





A causa dels encàrrecs, dijous a la tarda es va produir un 15% del total de les vendes de la Diada, i durant aquest divendres a la tarda les roses vermelles s'han acabat en la majoria de les floristeries, ha subratllat el gremi.