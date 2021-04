Denegats 2 ERTO durant la pandèmia a Florentino Pérez

@EP





La filial de l'empresa dirigida per Florentino Pérez, Cotronic, havia sol·licitat un ERTO amb data del 19 de març de 2020, al·legant que a causa de la pandèmia no podia realitzar la seva activitat amb normalitat: manteniment i instal·lació de línies de telecomunicacions.







El Ministeri d'Economia va declarar una setmana després que no podien executar-lo al·legant força major pel Covid i ells ho van recórrer, encara que aquest recurs va ser desestimat el 10 de juny.





"L'empresa sostenia, i sosté ara en el recurs, que porta a terme la seva activitat per a un client principal que, com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat, li ha assignat menys ordres de servei de les habituals. No obstant això, en cap moment acredita que aquesta menor assignació obeeixi a una causa de força major", diu la resolució.





UN SEGON ERTO DENEGAT





A més d'aquest, gairebé a la mateixa vegada l'empresa de Florentino -el principal client era Telefónica i per al ells pero als que realitzaven el 97% de la seva activitat- va demanar un altre ERTO. En aquesta ocasió afectava a causes productives i per tant els afectats eren uns altres treballadors, en total 737.





Aquest ERTO es va sol·licitar després d'una demanda presentada per UGT a la qual s'acusava la filial de Florentino Pérez, Cotronic, d'haver signat els documents sense el suport de la majoria de representants dels empleats.





En aquesta ocasió, l'Audiència Nacional va denegar l'ERTO de nou. Ho va fer al·legant que s'havia privat a la UGT del seu dret de llibertat sindical, que havia de permetre'ls intervenir plena i lliurement en la comissió negociadora de l'ERTO.