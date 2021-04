Evacuada una persona per inhalació de fum en un incendi a Roda de Ter

@EP





A les 03: 04h d'aquest dissabte els bombers han rebut un avís per un incendi al carrer dels Munts de Roda de Ter. Fins a tres dotacions del cos s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han treballat per extingir el foc que s'havia originat a la cuina d'un habitatge per una fallada elèctrica.





Com a conseqüència, part dels mobles de la llar s'han cremat i una persona ha hagut de ser evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya per haver inhalat fum.