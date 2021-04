Investigadors descobreixen l'origen d'un meteorit que va caure a l'Àfrica el 2018

@EP





L'any 2018 una bola de foc va travessar el desert de Kalahari i va caure després d'uns segons a Botswana. Tres anys després, un grup d'astrònoms ha aconseguit reconstruir el recorregut de 22 milions d'anys que va realitzar l'asteroide abans d'il·luminar per un curt període de temps el cel d'Àfrica.





Aquesta bola de foc va ser batejada com asteroide 2018 LA i va ser registrada per Catalina Sky Survey, operada per la Universitat d'Arizona i patrocinada després per la NASA. Aquesta va ser la tercera ocasió en la qual els experts van poder detectar amb antelació un asteroide abans que xoqués contra el nostre planeta. Un cop produïda la col·lisió, també van ser capaços de trobar-lo a la Terra: van donar amb una roca negra bastant petita al terra de desert. Una cosa que passava per segon cop.





Els investigadors van començar a estudiar en una investigació que els portaria tres anys quina havia estat la trajectòria. Així va ser com van descobrir que l'asteroide venia de Vesta, un dels cinturons d'asteroides de majors dimensions que es coneix i que orbita entre Júpiter i Mart.





Després del seu viatge per l'espai durant milions d'anys, l'asteroide 2018 LA va entrar a l'atmosfera terrestre a aproximadament 60.000 k/h i llavors va caure al desert de Kalahari en forma de meteorit. La roca negra que van trobar els investigadors va rebre el nom de Motopi Pan i compta amb més de 4 bilions d'anys.





"A causa de que l'equip va rastrejar la roca des de l'espai fins al lloc de l'impacte, van poder calcular una òrbita molt precisa que és consistent amb un origen prop de Vesta, proporcionant un dels millors vincles que tenim entre un asteroide i meteorits", va dir la científica planetària Ashley King a The Guardian. "Saber d'on provenen els meteorits ens dóna un context de com es van formar i és realment important per a comprendre la història del nostre sistema solar".