Colau considera " violència" l'actitud de l'extrema dreta contra Unides Podem

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat aquest dissabte d'una "estratègia d'assetjament i violència de l'extrema dreta de la qual l'objectiu han estat les cares més visibles" d'Unides Podem, com el líder de la formació i candidat a la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias.





Així ho ha dit durant la seva intervenció telemàtica en el Consell Nacional dels comuns, el dia després que Iglesias abandonés el debat en la Cadena Ser quan la candidata de Vox, Rocío Monasterio, va rebutjar condemnar les amenaces de mort que han rebut tant ell com el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez.





"No són opinions polítiques. Quan s'incita a l'odi i a la violència, és feixisme. Per això, cal que no hi hagi ni una normalització més d'aquesta estratègia feixista. Exigim als poders de l'Estat que actuïn d'una vegada per totes amb contundència i agilitat", ha afegit l'alcaldessa.





Per a Colau, aquesta estratègia a la qual fa referència és, en les seves paraules, una campanya organitzada "de mentides i deshumanització de col·lectius vulnerables que, de manera sistemàtica i amb molts diners darrere", afecta també a la democràcia i a les classes treballadores.





Per això, ha traslladat un missatge de solidaritat a Iglesias i a Irene Montero, a "l'extensa família d'Unides Podem i a tota la gent demòcrata que avui està fent front a una ofensiva de l'extrema dreta", que per a ella ha de suposar un punt d'inflexió.





Ha assegurat que les actuacions i declaracions de Vox responen a la por que ells mateixos tenen davant la possibilitat de perdre" en les eleccions madrilenyes, i ha emplaçat l'electorat a mobilitzar-se el proper 4 de maig.