Estats Units reprèn la vacunación amb Janssen tot i detectar 15 trombosi

@EP





Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) i l'Administració d'Aliments i Fàrmacs (FDA) han decidit aquest divendres rependre l'ús de la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson, contra el coronavirus després de suspendre des de fa onze dies la seva administració per la possibilitat que provoqui trombosi com una mesura d'"enorme precaució".





La decisió s'ha pres després que un grup d'assessors dels CDC acordés recomanar la seva administració i argumentar la seva decisió en què els beneficis de la vacuna superen els riscos dels coàguls sanguinis poc comuns relacionats amb la vacuna.





"La vacuna Janssen es recomana per a persones de més de 18 anys a la població dels Estats Units sota l'autorització d'ús d'emergència de la FDA", ha dit el comitè en una votació segons recull la CNN.





El passat 13 d'abril, els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units i l'Administració d'Aliments i Fàrmacs van decidir aturar l'administració del fàrmac però aquest divendres han tornat a donar llum verda al seu ús.





"Hem conclòs que els beneficis que es coneixen i potencials de la vacuna Janssen superen els seus riscos que es coneixen i potencials en persones de 18 anys d'edat o més", ha dit en un comunicat la comissionada en funcions de la FDA, Janet Woodcock.





Així mateix, també es va recomanar que la FDA afegeixi una etiqueta destinada a informar els proveïdors sobre el risc d'una complicació poc comuna que involucra coàguls de sang en dones de menys de 50 anys, segons recull 'The Hill'.





Fins ara, s'han confirmat als Estats Units 15 casos de coagulació, tots en dones. Hi va haver 13 casos en dones d'entre 18 i 49 anys, i l'edat mitjana dels afectats va ser de 37 anys. Les dones d'entre 30 i 39 anys sembla que tenen més risc, amb 11,8 casos per milió de dosis administrades, segons van dir els CDC.





L'Administració de Joe Biden va indicar en un comunicat que la pausa de Janssen "no tindria un impacte significatiu en el pla de vacunació" i va matisar que la immunització amb les dosis de Johnson & Johnson suposa menys del 5 per cent de les injeccions que s'han administrat fins ara a tot els Estats Units.





"Sobre la base de les accions del president, els Estats Units tenen garantides dosis suficients de Pfizer i Moderna per a 300 milions de nord-americans", va assegurar el Govern.