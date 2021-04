VÍDEO: Un tauró bolca el caiac d'un pescador i aquest passa el pitjor moment de la seva vida

Un irlandès de 43 anys porta anys sortint a pescar taurons davant la costa de Donegal, Irlanda. Però la seva última aventura no va sortir com esperava: un tauró va fer bolcar el seu caiac i el va fer viure el pitjor moment de la seva vida, segons ha explicat ell mateix a The Sun.





L'home va sortir a buscar un tauró d'aleta curta, una espècie que pot arribar a fer 4 metres. Però en aquesta ocasió l'animal va obrir la boca, va mossegar l'ham i després de lluitar diversos minuts amb el pescador el va fer caure a l'aigua.





Per fortuna, al seu voltant hi havia diverses persones que navegaven en embarcacions de motor i van poder anar en la seva ajuda. No obstant, això no va evitar que aquest irlandès visqués "el moment de més angoixa" des que va començar a realitzar aquesta activitat fa 14 anys.