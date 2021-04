Desallotjades 300 persones d'una festa il·legal a Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana ha desallotjat aquest divendres a la nit a unes 300 persones d'una festa il·legal a la plaça Terenci Moix, al barri del Raval de Barcelona.





Ha interposat un total de 216 denúncies per no respectar les restriccions estipulades per contenir els brots de coronavirus, ha informat el cos a Europa Press.





Els agents van arribar al lloc dels fets a les 22.30 hores i durant la intervenció no hi va haver detencions.