Vila-real - FC Barcelona: el duel més complicat fins a final de temporada

Falta aproximadament un mes perquè aquesta temporada de la lliga acabi i és ara quan està més emocionant que mai. Atlètic de Madrid, Reial Madrid i FC Barcelona competeixen per veure qui es fa amb el títol. Per això els blaugrana no poden fallar aquest diumenge a les 16:15h a la cita que tenen amb el Vila-real: depenen únicament d'ells mateixos per proclamar-se campions.





EL BARÇA BUSCA EL DOBLET





Fa una setmana els homes de Koeman van aconseguir vèncer a l'Athletic Club a la final de la Copa del Rei i van aconseguir aixecar el primer trofeu de la temporada. Així, arriben al partit contra el Vila-real, que es disputarà a l'Estadi de la Ceràmica, amb la ferma idea d'emportar-se els tres punts que els mantinguin en la lluita.





Els culers aterraran a Castelló en el seu millor moment de la temporada, tot i la derrota en el Clàssic contra el Reial Madrid . Koeman compta ara amb un equip sòlid. Messi està un gran moment, participatiu i eficaç en atac; Mingueza s'ha proclamat jugador revelació en denfesa, Busquets i De Jong aporten qualitat al centre del camp i, en definitiva, tots deixen veure la seva qualitat.





Un equip que se sent còmode amb l'holandès dirigint-lo i que ha recuperat una essència que semblava perduda en els inicis de curs. Que està encertat en la línia ofensiva, que s'aprofita dels buits en les bandes, que crea i que defensa.





A més, Koeman ha recuperat a alguns dels homes que tenia lesionats. Sergi Roberto, Araújo i Gerard Piqué han rebut l'alta mèdica després de les seves respectives lesions i han tornat a gaudir de minuts. Aquest últim tornant a coronar-se com a rei de la saga.





Amb tot això han anat retallant distàncies en la lliga fins situar-se a només dos punts del primer classificat, l'Atlètic de Madrid, el que significa que depenen només d'ells mateixos per aconseguir el títol perquè encara han de mesurar-se amb ells.





Però Koeman té clar que van barallaran per aconseguir-ho: "Gairebé no es pot fallar. No sé quants punts, però cal treure molts en aquestes set jornades per ser campions. L'avantatge és que tenim un partit contra l'Atlètic a casa i podem guanyar, però com ells a nosaltres. Serà una lluita fins a l'última jornada", ha declarat el tècnic.





Sobre el Vila-real ha dit que és "un equip que juga molt bé a futbol" però que si estan "concentrats i amb bona energia" poden guanyar.





A DAVANT TINDRAN UN RIVAL COMPLICAT





No obstant això no ho tindran del tot fàcil, ja que en la jornada 32 de la lliga es veuen amb un Vila-real perillós sobretot en atac. Paco Alcácer i Gerard Moreno faran treballar als defenses blaugrana i a Ter Stegen i aquests han de respondre si no volen perdre l'oportunitat de seguir lluitant pel campionat.





Ara mateix els homes d'Unai Emery es troben en setena posició, lluitant amb el Betis i la Reial Societat per aquesta plaça. I si bé és cert que no van poder superar ni a l'Alabès en l'última jornada ni a l'Osasuna, sí van guanyar davant el Llevant i el Dinamo de Zagreb.





Saben que el FC Barcelona és un equip complicat, però l'entrenador basc ha deixat clar en roda de premsa que donaran el millor d'ells per plantar-los cara: "Procurarem, des de la responsabilitat, donar tot el que puguem. Cal jugar cada partit i ser competitius", ha declarat.





Per al partit no podran comptar amb Iborra, lesionat i baixa fixa, però és dubte encara si estarà o no recuperat i convocat Estupiñán.