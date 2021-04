John Travolta confessa com ha viscut el dol per la pèrdua de la seva dona

EFE





John Travolta és un actor de sobres conegut a nivell mundial pel seu paper en pel·lícules com Grease. Però la seva felicitat en el món del cinema no té res a veure amb la seva tràgica vida personal: fa 12 anys va perdre al seu fill per una malaltia i l'estiu passat va ser una altra la que es va dur a la seva dona.





Kelly Preston va morir a causa d'un càncer de mama a l'agost de 2020 i ara, en una entrevista per a la revista Esquire, Travolta ha volgut parlar de com ha passat aquests mesos de dol.





L'actor es va allunyar en aquest moment de les xarxes socials, ja que va voler viure lluny d'elles la pèrdua de la seva dona. "Vaig aprendre que plorar a algú, viure el dol, és una cosa personal. El dol és individual i experimentar el teu propi viatge és el que et pot portar a millorar. Això és diferent al viatge d'una altra persona", va confessar Travolta.





En aquesta línia, va continuar dient que se sentia massa aclaparat si se li acostaven persones. "No saps quanta gent s'ha acostat a mi ... i després m'he sentit tan saturat de la tristesa de tots que no sabia què fer. El primer que has de fer quan experimentes una pena és marxar a un lloc on puguis viure el teu dol, sense cap interferència. Si jo moro demà, l'últim que vull veure és que tots els que estan al voltant estan enfonsats", va explicar.





Durant l'entrevista va comentar també que per a ell, el que s'ha de fer per donar suport a algú en moments tan durs és donar-li espai: "El més important que pots fer per ajudar a un altre quan estan ells en ple dol és permetre'ls que ho visquin i no complicar la situació amb el teu. M'explico? Diguem que perds a algú i en el funeral estàs molt trist, s'acosta una altra persona que està sentint-se més trista i llavors no deixa espai suficient perquè visquis el teu dol ", va dir.