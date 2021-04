Brussel·les analitza les denúncies contra Hisenda per cobrar més als espanyols que viuen fora

@EP





La Comissió Europea està analitzant la persecució que Hisenda fa als espanyols que resideixen fora de la Unió Europea. Considera que hi ha "un gran nombre de denúncies" perquè aquestes persones han de pagar fins a tres vegades més que els residents comunitaris per les rendes que tenen a Espanya. D'aquesta manera, s'ha proposat estudiar la situació.





Tot va començar el 12 d'abril quan elEconomista va publicar una informació que assegurava que hi havia moltes demandes per això. Així, Brussel·les ha respost consignant les denúncies en el seu registre central i assegurant als afectats que miraran amb deteniment les denúncies per assegurar-se que Espanya estigui complint les lleis.





Així, és possible que aquesta anàlisi per part de la Comissió Europea finalitzi en una "incoació d'un procediment formal d'infracció" contra Espanya, doncs estaria vulnerant el Tractat fundacional europeu pel que fa a la lliure circulació de persones i capitals.





Però a més d'això, també ha volgut aclarir als denunciants que el que han fet encara no és suficient. D'altra banda, també han emprendre accions legals a nivell nacional "per obtenir reparació, inclosa una indemnització si està justificada".





Com Brussel·les considera que aquest estudi serà d'interès públic, ha decidit crear un apartat al seu web en el qual s'anirà afegint informació a mesura que vagi avançant l'anàlisi. "Per tal de donar una resposta ràpida i informar els interessats, s'informarà als afectats a través d'aquest canal", va declarar la Unió Europea.