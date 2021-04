La UEFA accedeix a negociar el repartiment financer de les competicions europees

@EP





Després de tot l'enrenou ocasionat per la Superlliga, la UEFA ha accedit a negociar el repartiment financer de les competicions europees. Així, ha aclarit que està disposada a parlar de la possibilitat de distribuir els diners sota el nou format, que estava previst per a agost de 2024.





Tot això sorgeix arran del comunicat que es va fer sobre la reunió que van mantenir alguns dels creadors de la Superlliga, amb Florentino Pérez al capdavant. S'hi advertia que aquest nou torneig podria donar començament aquest mateix agost, ja que malgrat que molts clubs han volgut fer-se enrere, si realment volen fer-ho hauran de pagar una clàusula de 300 milions.





D'aquesta manera i sota aquesta amenaça, la UEFA ha accedit a parlar d'un nou possible repartiment financer entre els clubs. A més, i vist que la Superlliga tenia un altre format, l'organisme presidit per Aleksander Ceferin també està disposat a canviar el format de la seva pròpia competició. Deixa oberta la possibilitat, per tant, de negociar el nombre d'equips participants i el de partits, perquè hi hagi més possibilitats que es trobin grans clubs.





Com a data ha posat finals de 2021: serà llavors quan acabin les negociacions i es prenguin decisions.





LA UEFA, INTERESSADA EN ACABAR AMB LA SUPERLLIGA





A més del que ja s'ha dit fins ara, cal destacar que la UEFA fa dies que treballa en una nova competició. Pretenen aconseguir la creació d'una capaç de superar els 5.000 milions d'euros que donaria la Superlliga. Així, va començar a parlar amb el banc d'inversió britànic Barclays, encara que fonts properes als promotors de la Superlliga li comentaven a Voz Populi que les negociacions no havien sortit bé.





D'altra banda, aquestes mateixes fonts han explicat que actualment la UEFA es queda un 40% dels ingressos que suposen les competicions de futbol europees. Però els creadors de la Superlliga no quedaran contents si aquesta xifra no es redueix fins al 10%.