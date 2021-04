Els sindicats de Correus exigeixen més seguretat després del cas dels sobres amb bales

Pablo Iglesias





Els sindicats de Correus han enviat una carta a Joan Manuel Serrano, president de la institució, per preguntar-li pels sobres amb bales i amenaces que els han arribat a Grande-Marlaska, Pablo Iglesias i Maria Gámez.





Els sindicats han mostrat la seva estranyesa sobre aquests fets, a més d'haver explicat que se senten preocupats perquè això suposa un risc per als treballadors de Correus i per als seus clients.





A la carta, signada pel secretari general del Sector Postal de CCOO i pel seu homòleg d'UGT, també expressen la seva sorpresa pel fet que no s'hagi pogut detectar el contingut dels sobres i, per tant, aquests hagin arribat als seus destinataris.





D'altra banda, han volgut recordar-li al president de Correus que fa anys la companyia va ser usada per "donar cops terroristes personalitzats a diferents personatges públics". En el seu moment "es van adoptar nombroses mesures de seguretat per impedir que un servei públic com Correus fos utilitzat per a altres fins a la seva funció".





Així, sol·liciten que se'ls informi de si "s'ha modificat l'operativa de seguretat que venia funcionant fins a dates recents".