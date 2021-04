52 persones celebren una festa il·legal a Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat aquest dissabte a la nit 52 persones per estar en una festa il·legal on no es respectaven les mesures de seguretat sanitària i altres restriccions per la covid-19.





A la 1.00 de la matinada els agents van intervenir la festa, que se celebrava en un pàrquing del passeig Valldaura de Barcelona, han informat fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.





Aquest dissabte a mitjan tarda la Guàrdia Urbana va desallotjar una altra festa il·legal al Born, on hi havia unes 200 persones, i van denunciar el responsable del local.