Uber podrà prestar servei a Barcelona

@EP





Uber ha rebut l'autorització per part de l'Institut Metropolità de l'Taxi (Imet) per prestar servei a Barcelona com a mediadora després de solucionar els requeriments tècnics de la tarifa 3 de preu tancat, segons un comunicat de Elite Taxi aquest divendres.





Tot i aquesta autorització, l'Imet està estudiant la documentació aportada per Uber per acreditar les obligacions fiscals, laborals i en matèria de protecció de dades, segons han confirmat fonts de l'entitat a Europa Press aquest divendres.





Mentrestant, Uber continua tenint un expedient informatiu obert per part de l'Imet "com a conseqüència de l'incompliment de la tarifa 3 de l'entitat pública".





Elite Taxi ha assegurat que el fet que Uber compleixi els requeriments tècnics de la tarifa 3 és "una excusa per justificar un fracàs".





A més, asseguren que és una manera de "poder dir davant l'opinió pública, que ara sí que compleix amb les regles de joc".





POSAR BARCELONA "POTES AMUNT"



Elite Taxi ha assegurat en el comunicat que treballarà per "posar-ho tot cap per avall fins que a Barcelona es compleixi la llei" i ha anunciat que el grau de pressió i exigència anirà en augment.





Així, exigirà que tots els taxis que treballin amb Uber portin una identificació externa "tal com contempla el reglament del taxi" i ha amenaçat que no ho faran amb cartes ni per xarxes socials sinó mitjançant pressió en els carrers i assenyalant davant l'opinió pública.





"La pressió i el paquet d'exigències anirà en augment", ha assegurat el sindicat, que assegura que el sector de l'taxi passa per moments molt difícils i agònics.





Així, ha apuntat que el sector segueix "uns codis i regles d'honor" no escrits que deixaran de seguir-se amb aquells taxistes que s'uneixin a Uber.





CRÍTIQUES A L'IMET



El sindicat ha criticat l'Imet, a què ha descrit com "un organisme dissenyat i capacitat per sotmetre únicament als taxistes" i no per fer complir la reglamentació a altres actors que vulguin formar part del sector.





Així, ha posat com a exemple que "se li està donant carta blanca" a Cabify per circular amb geolocalització o captar clients al carrer.





Segons l'organització, l'Imet "s'està posant de perfil en molts altres aspectes que perjudiquen greument el sector del taxi".