Sàmper planteja que la restauració pugui servir sopars a les terrasses

@EP



El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha plantejat que la reobertura a la nit de la restauració a Catalunya es faci de forma asimètrica per territoris i en espais exteriors, i ha dit que podria ser abans del 9 de maig, sempre que les dades epidemiològiques així ho permetin.





En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha suggerit que en algunes regions com les Terres de l'Ebre (Tarragona) --on les dades epidemiològiques són més favorables--, es podria obrir la restauració a la nit a partir del 3 de maig, "però ara mateix és molt anticipat" prendre aquesta decisió.





Perquè aquests establiments obrin en horari nocturn, ha avisat que la ventilació serà molt important i, pel que quan arribi aquesta obertura "començarà òbviament" a l'exterior de restaurants i bars.





Sobre la possibilitat d'endarrerir el toc de queda abans que finalitzi l'estat d'alarma el 9 de maig, ha dit que és una possibilitat "perquè el decret d'alarma no obliga a tenir-lo en la seva màxima extensió", com es troba actualment a Catalunya .





"El que el Govern té molt clar és que si és possible, i si les dades ho permeten, s'ha de començar a suavitzar el més aviat possible", i ha opinat que més endavant no hauria de usar-se aquesta mesura.





SENSE MÉS "EPISODIS BRUSCOS"



Sàmper ha explicat que, gràcies a la campanya de vacunació, el Govern té esperança que ja no hi hagin més "episodis bruscos" en que les dades del coronavirus empitjorin dràsticament.





D'altra banda, ha assegurat que el grau de compliment de les restriccions decretades per fer front al virus i evitar la seva propagació per part de la població "és enorme", i ha agraït el respecte a aquestes mesures.





Ha destacat que després del període de vacances per Setmana Santa no ha empitjorat la situació epidemiològica: "Les dades no han empitjorat, no s'han mogut. Nosaltres tenim molt clar que seguirà passant el mateix".