Així es celebrarà la gala dels Oscar 2021 aquest diumenge

Reuters





Aquest diumenge se celebra la 93º edició dels premis Oscar per part de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. La gala s'ha retardat dos mesos a causa del coronavirus, però finalment podrà dur-se a terme amb un nou format però amb la presència dels nominats.





Per a l'ocasió s'ha triat Union Station: allà s'ha col·locat un espai a l'aire lliure que permetrà que els 170 assistents guardin les exigides distàncies de seguretat. Per tant serà en aquest lloc on es duguin a terme la major part de les accions que conformin la gala.





A més, tots els participants que han hagut de viatjar expressament fins als Estats Units per a acudir a la celebració dels Oscar han complert les seves respectives quarantenes i han presentat un test PCR negatiu. D'altra banda, es realitzaran controls de temperatura i hi haurà molt poques persones que passin per la catifa vermella.





Malgrat que l'ús de la mascareta no serà obligatori quan estiguin davant de les càmeres, sí que hauran de portar-la quan no els estiguin enfocant. "Les mascaretes jugaran un paper molt important en la història d'aquesta nit", ha assenyalat el productor de la cerimònia Steven Soderbergh.





LA PART ESTÈTICA TAMBÉ CANVIA





Pel que fa a l'estètica de la gala dels Oscar dels directors també han reconegut que serà diferent a la d'altres ocasions. Aquesta vegada comptarà amb una "estètica de cinema" i "es transmetran 24 frames per segon" que a més tindran un format panoràmic per adoptar enquadraments típics de televisió.





"La raó per això és que així podem controlar la imatge, podem controlar el so i podem fer que se senti més integrat en tot de l'espectacle", va comentar Soderbergh, que també va afirmar que hi haurà dues seus més: una a Londres i una altra a París .





El que sí es manté en la cerimònia d'aquest diumenge és el fet de comptar no amb un amfitrió, sinó amb diversos presentadors. "Seguint amb el format de pel·lícula per lliurar els premis, hem reunit un elenc d'estrelles veritablement estel·lar", van informar els productors.





Pel que fa a la catifa vermella, aquesta serà substituïda per un programa especial que es retransmetrà abans que comenci la cerimònia i que rebrà el nom de "Oscars: Into the Spotlight".





A més, han explicat que hi haurà diverses actuacions musicals tant en el programa previ com en el de després del lliurament de premis.







ELS NOMINATS







Millor pel•lícula





El Pare

Judes And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una jove prometedora

Sound Of Metall

El judici dels 7 de Chicago









Millor Actor Protagonista





Riz Ahmed per "Sound of Metall"

Anthony Hopkins per "El pare"

Chadwick Boseman per "La mare de l'blues"

Gary Oldman per "Mank"

Steven Yeun per "Minari"









Millor Actriu Protagonista

Viola Davis per "La mare de l'blues"

Andra Day per "Els EUA contra Billie Holiday"

Vanessa Kirby per "Fragments d'una dona"

Frances McDormand per "Nomadland"

Carey Mulligan per "Una jove prometedora"





Millor director

Thomas Vinterberg per "Another Round"

David Fincher per "Mank"

Llegeix Isaac Chung per "Minari"

Chloe Zhao per "Nomadland"

Emerald Fennell per "Una jove prometedora"





Millor Actor secundari

Sacha Baron Cohen per "El judici dels 7 de Chicao"

Daniel Kaluuya per "Judes and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. per "Una nit a Miami"

Paul RACI per "Sound of Metall"

Lakeith Stanfield per "Judes and the Black Messiah"





Millor Actriu secundaria

Maria Bakalova per "Borat subseqüent Moviefilm"

Glenn Close per "Hillbilly: Una elegia rural"

Olivia Colman per "El pare"

Amanda Seyfried per "Mank"

Youn Yuh-jung per "Minari"





Millor Guió Adaptat

Sacha Baron Cohen and Co-Writers per "Borat subseqüent Moviefilm"

Florian Zeller and Christopher Hampton "El pare"

Chloe Zhao per "Nomadland"

Kemp Powers per "Una nit a Miami"

Ramin Bahrani "Tigre Blanc"





Millor Guió Original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas per "Judes and the Black Messiah"

Llegeix Isaac Chung per "Minari"

Emerald Fennell per "Una jove prometedora"

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder per "Sound of Metall"

Aaron Sorkin per "El judici dels 7 de Chicago"





Millor Pel•lícula d'Animació

"Onward"

"Over the Moon"

"Shaun the Sheep Movie: Farmageddon"

"Soul"

"Wolfwalkers"





Millor Pel•lícula Internacional

"Una altra ronda"

"Better Days"

"Collective"

"The Man Who Sold His Skin"

"Quo Vadis, Aida?"





Millor Documental

"Collective"

"Crip Camp"

"L'agent talp"

"My Octopus Teacher"

"Time"





Millor Fotografia

Siguin Bobbitt per "Judes and the Black Messiah"

Erik Messerschmidt per "Mank"

Dariusz Wolski per "Notícies del nou món"

Joshua James Richards per "Nomadland"

Phedon Papamichael per "El judici dels 7 de Chicago"





Millor Disseny de Vestuari

"Emma"

"Ma Rainey 's Black Bottom"

"Mank"

"Mulan"

"Pinocchio"





Millor Muntatge

"El pare"

"Nomadland"

"Una jove prometedora"

"Sound of Metall"

"El judici dels 7 de Chicago"





Millor Maquillatge i Perruqueria

"Emma"

"Hillbilly: Una elegia rural"

"Ma Rainey 's Black Bottom"

"Mank"

"Pinocchio"





Millor Banda Sonora Original

"Dóna 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"Notícies del gran món"

"Soul"





Millor Cançó Original

"Fight For You" de "Judes and the Black Messiah"

"Hear My Voice" de "El judici dels 7 de Chicago"

"Husavik" de "Festival de la Cançó d'Eurovisió: La història de Fire Saga"

"El Sì (Seen)" de "La vida per davant"

"Speak Now" de "Una nit a Miami"





Millor Disseny de Producció

"El pare"

"Ma Rainey 's Black Bottom"

"Mank"

"Notícies de el gran món"

"Tenet"





Millor So

"Greyhound"

"Mank"

"Notícies de el gran món"

"Soul"

"Sound of Metall"





Millors Efectes Visuals

"Love and Monsters"

"Cel de Mitjanit"

"Mulan"

"The One and Only Ivan"

"Tenet"





Millor Curtmetratge

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"





Millor Curtmetratge d'Animació

"Burrow"

"Genius Loci"

"If Anything Happens I Love You"

"Opera"

"Yes-People"





Millor Curtmetratge Documental