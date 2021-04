Presó provisional per al detingut per robar en supermercats de Lleida

El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat aquest dissabte presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut aquest divendres per dos delictes de robatori amb violència i intimidació en dos supermercats de Lleida i per un delicte de lesions lleus, ha informat en un comunicat .





El passat 13 d'abril es va produir un atracament en un supermercat de Lleida, on al voltant de les 20.50 hores, un home va entrar en un establiment amb una arma de foc simulada i la cara tapada, i després d'intimidar i agredir una treballadora, va agafar la recaptació de les caixes enregistradores i va fugir de l'indret.





Dies després, el 19 d'abril, es va produir un atracament similar a l'anterior en un altre supermercat de Lleida, on l'atracador va robar la recaptació del supermercat; gràcies a la investigació es va observar que els atracaments van ser vistos per la mateixa persona, i després d'identificar el presumpte lladre, van comprovar que era un home considerat d'extrema perillositat per la policia catalana.