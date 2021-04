Queden lliures 1.753 places de geriàtrics que s'usaven per a pacients Covid

@EP





La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha publicat una resolució que permetrà alliberar 1.753 places de centres geriàtrics catalans que es mantenien buides per destinar-les a sectoritzacions i aïllaments davant de casos de Covid-19.





Aquestes places permetran realitzar nous ingressos de persones que estan en llista d'espera per accedir a una plaça pública a partir de l'1 de maig, ha informat el Govern aquest diumenge en un comunicat.





Al juny de 2020, la Conselleria va impulsar un Pla de contingència en les residències de gent gran per fer front a virus: una de les mesures va consistir en reservar 3.016 places buides --un 5,66% de l'total--.





Amb la disminució de la incidència dek coronavirus en aquests centres gràcies a la vacunació, es redueix ara el nombre de places buides fins 1.263 --un 41,8% de les que s'havien reservat en juny--.





En cas que sigui necessari per l'evolució de la pandèmia, el nombre de places sense ocupació podrà ampliar-se i actualitzar-se.





Aquest alliberament també té per objectiu reduir la llista per accedir a una plaça residencial pública: l'1 de març d'aquest any hi havia 17.543 persones en espera.