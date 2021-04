Familiars de la residència Bertran i Oriola exigeixen una investigació per les morts per Covid

Seguidors de Catalunyapress





Al voltant de 100 persones s'han reunit aquest dissabte davant de la residència Bertran i Oriola de la Barceloneta per retre homenatge a 42 persones que hi van morir a causa del coronavirus. Per a això, han omplert la façana de l'edifici amb cors de paper que portaven escrits els noms dels morts i el dibuix de diverses flors.





A més, familiars, veïns i amics han aprofitat l'ocasió per recordar amb l'ajuda de pancartes que "ni obliden ni perdonen" el que ha passat. Un reclam a què s'han unit diverses asocioaciones que lluiten pel tracte digne en els geriàtrics.





D'altra banda, han fet pública la creació de la 'Plataforma de Víctimes Bertran i Oriola', des de la qual reclamen una investigació que aclareixi per què "van deixar morir" als seus familiars. D'això acusen a la mateixa vegada a l'empresa Eulen, que era la que gestionava la residència en aquell moment.





De fet, ja fa un any que la residència va haver de ser intervinguda pel Consorci Sanitari de Barcelona sota ordre de la Generalitat. Ho van considerar oportú ja que no veien normal ni la gestió que s'estava fent a la residència de la pandèmia ni tampoc la gran quantitat de persones mortes que hi havia com a conseqüència.





Així, la plataforma que han creat els familiars dels residents també treballa per aconseguir un nou model de residència pública que tingui una millor qualitat. Exigeixen que la llei de residències porti amb ella "un canvi de model més humà i centrat en les persones, no en els diners". També un seguiment per part del CAP.