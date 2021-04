Indonèsia troba el submarí desaparegut i confirma la mort dels 53 tripulants

EFE





El cap de l'Estat Major de les forces armades indonèsies, Hadi Tjahjanto, ha confirmat aquest diumenge la mort dels 53 tripulants del submarí 'KRI Nanggala 402' enfonsat dimecres passat durant unes maniobres militars a Bali.





Els equips de rescat han obtingut "imatges visuals" de parts del submarí com el timó vertical darrere, diverses ancores i seccions del casc exterior.





"Basant-nos en proves autèntiques declarem que el 'KRI Nanggala 402' s'ha enfonsat i que tots els membres de la seva tripulació també", ha explicat el màxim responsable militar indonesi en una roda de premsa que ha recollit la premsa del país. "Per tant, amb una gran pena, i com a comandant, declaro que els 53 tripulants del 'KRI Nanggala 402' han mort", ha apuntat en roda de premsa des de Bali.





En la conferència s'ha mostrat una armilla del submarí que han trobat els rescatistes, un material que normalment està emmagatzemat en una "caixa d'emergència", motiu pel qual es pressuposa que algun dels militars la va obrir, però no se la va aconseguir posar.





El comandant de l'armada indonèsia, Judo Margono, ha explicat que el submarí teledirigit del 'MV Swift Rescue' de Singapur va entrar a l'aigua a les 7.00 hores del matí i que a les 9.00 va aconseguir les primeres imatges del submarí sinistrat, a 850 metres de profunditat.





"El 'KRI Nanggala' està partit en tres parts: el casc, la popa i la part principal estan separades. La part principal està esquerdada", ha explicat Margono.







L'incident s'està investigant, però ara com ara es descarta un error humà, perquè tot el procediment era l'adequat al moment de la immersió.





Ara l'objectiu és reflotar el submarí, de fabricació alemanya, tot i que Margono ha reconegut que les peculiaritats del cas fan difícil decidir un mètode que sigui addient.





El president indonesi, Joko Widodo, havia expressat ja les seves condolences a les famílies dels 53 mariners. "Aquest incident és un cop per a tots nosaltres. Hem traslladat el nostre més sincer condol per aquesta tragèdia, en particular per als marins", ha apuntat el mandatari en un missatge que ha difós a YouTube.





Un buc australià i diversos avions nord-americans participen també en la recerca, amb 21 bucs de guerra indonesis. La fragata australiana 'HMAS Sirius', el submarí malasi 'MV Mega Bhakti' i un buc de rescat en aigües profundes indi, el 'SIC Sabarmati', també es dirigien a la zona.





El submarí es va localitzar dissabte uns 95 quilòmetres al nord de Bali, tres dies després de l'última comunicació. Es troba a una profunditat d'uns 850 metres quan està dissenyat per a una profunditat màxima de 250-500 metres. Les estimacions fixaven dissabte al matí la fi del subministrament d'oxigen.