La pandèmia ha causat una baixada de natalitat preocupant

Quan es va declarar la pandèmia i amb ella el confinament domiciliari es va predir que mesos després augmentaria la natalitat. No obstant això, això no ha estat així i al novembre els naixements es van reduir un 10% i al desembre un 20%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Per tant, 2020 va seguir la línia dels anys anteriors, en què la natalitat anava baixant gradualment des de 2008. Però en aquest cas sent una baixada molt més brusca.





Aquesta dada, segons el cap del servei de Medicina Maternofetal de l'Hospital Clínic podria arribar a ser preocupant per a la societat. També el fet que la taxa de fecunditat, és a dir, el nombre de fills que té cada dona en edat fèrtil estigui a prop de baixar d'1.





No obstant això, el doctor confia que aquestes dades canviïn i la xifra no arribi a baixar d'aquí, cosa que suposaria un fet històric. Sota el seu punt de vista la baixada de natalitat dels mesos de desembre i gener correspondria als dos mesos que vam passar confinats. No obstant això, creu que la fecunditat va tornar a pujar al maig i juny quan van començar les fases de desescalada.





Això és així, d'altra banda, perquè el desconfinamiento va permetre que es reprenguessin les cites d'aquelles dones que volien quedar-se embarassades mitjançant reproducció assistida. Els seus tractaments van quedar interromputs durant març i abril i per tant això també és motiu de la baixada de natalitat que vivim ara.





Malgrat això tampoc es va mostrar segur sobre un canvi en aquesta tendència i va voler comparar la situació amb la grip de 1918 i amb la Guerra Civil. Sobre elles va dir que al passar la fase aguda d'aquestes crisi les dones de seguida van tornar a quedar-se embarassades. No obstant això, opina que la crisi econòmica actual podria ser la causa que la baixada de natalitat d'aquests mesos segueixi o canviï cap a millor molt lentament.