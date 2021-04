Rufián diu que és "un orgull emprenyar nazis"

@EP





El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha assegurat que és "un orgull cabrejar nazis", després de ser rebut aquest diumenge amb insults a Dénia (Alacant). "He tingut treballs pitjors", ha ironitzat, al temps que ha afirmat que la Comunitat Valenciana té "un problema molt gran" que no ha vist "en cap altre lloc" i ha denunciat la "impunitat" d'aquestes posicions "reaccionàries".







Així s'ha manifestat Rufián aquest diumenge en declaracions als mitjans abans de presentar el seu llibre 'El 15M fatxa. Idees per a un futur en disputa 'a València. Aquest mateix matí, el representant d'ERC ha estat rebut a Dénia (Alacant) amb insults, la salutació feixista i algunes banderes preconstitucionals.





Preguntat per aquests fets, ha expressat el seu "orgull" per "emprenyar nazis" i s'ha mostrat "conscient" que tindrà "davant" a determinades persones que "defensen determinades idees". "He tingut treballs pitjors", ha indicat.





Rufián ha convidat a preguntar-se si "algunes de les persones nazis" que li han proferit insults aquest diumenge "cobren el salari mínim", perquè, ha incidit, que ell vota "a favor de pujar-lo". "Pot ser que votin a gent que vota en contra d'augmentar-lo, la pregunta és per què", ha reflexionat.





El portaveu d'ERC ha assegurat que a la Comunitat Valenciana "hi ha un problema molt gran amb els nazis": "Treballo des de fa cinc anys a Madrid, tothom es pot imaginar el que he viscut, també a Catalunya, però lo de la Comunitat Valenciana no ho he vist en cap lloc. He vist a policies i guàrdies civils que pràcticament els faltava fer-se un selfie amb els nazis ".





En aquest sentit, s'ha plantejat "per què persones de classe treballadora interpel·len d'aquesta manera", ja que, al seu parer, "que un ric defensi posicions reaccionàries és que té consciència de classe, però que ho faci algú amb problemes d'exclusió social ... és una pregunta que ens hem de fer ".





Rufián ha indicat que es tracta d'un debat "molt llarg", encara que ha apuntat que "potser" sigui un "possible problema de les esquerres", i ha denunciat la "impunitat" d'aquestes posicions "extremes".





"A la Comunitat Valenciana hi ha hagut una maquinària de corrupció anomenada PP durant molt de temps, totes les esquerres s'han hagut de ajuntar i queda molta feina a fer", ha assenyalat, al temps que ha apostat per "continuar vivint i plantant cara per demostrar que aquesta gent ni va guanyar fa 80 anys ni guanyarà ara ".





Preguntat per les declaracions de la síndica de Vox a les Corts Valencianes, Ana Vega, que ha assenyalat "el dret" de la formació a "tenir el dubte" de la veracitat de les amenaces al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, i l'exvicepresident de Govern i actual candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid per Unides Podem, Pablo Iglesias, Rufián ha assegurat que es tracta de "nazis fent de nazis".





"És normal segons qui defensa a qui. La pregunta que ens hem de fer és com algú de classe treballadora de Brasília pugui votar a Bolsonaro, com algú d'Oklahoma pugui votar a Trump i com algú de la Comunitat Valenciana puga votar Abascal", ha insistit.





A les portes de l'entrada del Jardí Botànic, on s'ha celebrat la presentació, una desena de persones que portaven banderes d'Espanya s'han concentrat sense que es registrés cap incident.