Calvo creu que el millor és "entrar en una via de certa normalitat" després del 9 de maig

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha defensat que la legislació sobre pandèmies permet "afrontar i a una situació difícil, però que ha d'entrar en una via de certa normalitat", un cop finalitzi l'estat d'alarma pel Covid-19 el 9 de maig.





"La pandèmia ha evolucionat, hem comprat vacunes i s'avança en immunitat. Com podem dir als espanyols el dia 10, doncs, que no ha passat res, que cal seguir amb els tocs de queda i els confinaments?", Es ha preguntat en una entrevista a 'El Periódico' aquest dilluns.





Carmen Calvo (EP)





En aquest sentit, ha assegurat que el PP va veure en la pandèmia una oportunitat per fer caure el Govern, en les seves paraules, i sobre Vox ha lamentat que "s'inventin morts, que hagin col·locat al Congrés totes les setmanes els morts per fer política" .





Preguntada per com afectaran a la política nacional els resultats de les eleccions madrilenyes del 4M, ha afirmat: "Jo no li dono tanta transcendència a les eleccions de Madrid a nivell nacional. Que el PP s'hagi deixat caure literalment a la ultradreta, al resta d'Espanya no li ve gens bé ".





"Està corrent un risc massa alt quan la senyora Ayuso està liderant el PP cap Vox. Això és insòlit a Europa. Això és Madrid, no només la Comunitat, és una gran capital del món", ha afegit.





Sobre la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), ha mantingut que "el PP no està calibrant bé, per anar contra aquest Govern, la quantitat de coses que està saltant pels aires".





Segons ella, el president del PP, Pablo Casado, es nega a renovar aquest òrgan des de fa dos anys i mig: "El PP acusa els altres de polititzar la justícia, però l'única expressió documentada és d'un membre del seu partit dient que controlen, a Tribunal Suprem per darrere ".