El TSJC reconeix la "gran invalidesa" d'una dona amb fibromiàlgia i ordena abonar-li 2.000 euros al mes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut la "gran invalidesa" per a una dona amb fibromiàlgia, una malaltia que és controvertida en els cercles mèdics perquè no té unes dolències concretes en tots els pacients. A més, el TSJC ha ordenat abonar-gairebé 2.000 euros mensuals.





Seu TSJC (EP)





La sentència, que es va dictar el 15 de març, va tenir en compte un informe que "expressament al·ludeix a la seva dependència per a les activitats de la vida diària en raó a un objectivat i sensible dèficit de mobilitat en un context de fibromiàlgia, fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple ". Per això, es reconeix que la dona ha tingut un "quadre d'astènia, debilitat i artromiàlgies de llarga evolució i empitjorament progressiu i limitat per múltiples intoleràncies farmacològiques".







El Jutjat del Social número 7 de Barcelona havia denegat el 2018 la gran invalidesa a la dona. Però ara el TSJC ha decidit que encara que l'informe mèdic deixi la porta oberta a que la pacient millori, cal revocar la resolució anterior i declarar a la "actora en situació de gran invalidesa amb dret a percebre una prestació mensual equivalent al 100% de la base reguladora de 1.422,45 euros mensuals més el complement de 640,10 euros "





La pacient treballa com a auxiliar administrativa i explica que aproximadament el 2014 va començar a tenir dificultats per realitzar la seva activitat amb garanties bàsiques i que necessitava l'ajuda d'una tercera persona en la seva rutina diària. Segons el Tribunal Suprem, cal reconèixer la gran invalidesa a tota persona que necessiti a una altra per satisfer necessitats primàries, subsistir fisiològicament o realitzar activitats "indispensables per a la seguretat, dignitat, higiene i decòrum".





El Tribunal Suprem té establerta una descripció per a aquest tipus d'actes essencials: tot aquell necessari per satisfer necessitats primàries, subsistir fisiològicament o realitzar activitats "indispensables per a la seguretat, dignitat, higiene i decòrum". Sent així, per llei s'ha de reconèixer la gran invalidesa. La pacient a la qual ara la Justícia li dóna la raó necessita una cadira de rodes "heteropropulsada" per moure.