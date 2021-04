Albert Rivera va ajudar a Casado a contactar amb Toni Cantó perquè s'incorporés al PP

L'avançament de les eleccions de la Comunitat de Madrid es va veure des del PP com una oportunitat d'unificar a la dreta i centredreta sota les sigles de PP i acabar amb la formació d'Inés Arrimadas.





Albert Rivera (EP)





"Des d'aquest moment, anem a unir PP i Ciutadans per la base", va dir Teodoro García Egea quan es van anunciar les eleccions. Però per això, des del PP necessitaven que la ciutadania tingués aquesta imatge d'unificació, i una de les peces claus era Toni Cantó.





Segons informen fonts de la direcció de l'PP a 'L'independent', va ser Albert Rivera qui va cridar a Casado per explicar-li la sortida de Toni Cantó per les seves discrepàncies amb Arrimadas. La decisió d'Arrimadas de presentar una moció de censura a Múrcia va ser el que va fer que Cantó es decidís a abandonar el partit, tot i que el polític ja havia pactat abans la seva sortida al PP amb la mediació d'Albert Rivera.





D'altra banda, des del PP van confirmar el fitxatge de Cantó abans del previst per Isabel Díaz Ayuso, que es va "emprenyar" després de l'anunci. A més, Toni Cantó va demanar a Casat tenir un lloc en el futur Govern madrileny en el cas que el PP torni a governar a Madrid.





Finalment la Justícia va dictaminar que Toni Cantó no pugui presentar-se com a número 5 en les llistes del PP ja que no es va empadronar a temps. Així les coses, ara només podria optar a una conselleria.





En els últims mesos, la relació entre Pablo Casado i Albert Rivera s'ha intensificat i ha millorat. El seu acostament mostra que és possible que Rivera acabi a les files del PP. I és que Rivera serà un dels principals convidats a la Convenció Nacional que el PP prepara per a la tardor.





Fa mesos l'equip de Casado va contractar al despatx d'advocats de Rivera per redactar el recurs d'inconstitucionalitat de la nova llei de lloguers català, i a més el PP va fitxar Rivera com a vocal d'una fundació universitària adscrita a la Universitat Complutense de Madrid. D'altra banda, l'exsecretari general d'Albert Rivera es va incorporar al patronat de la Fundació Propòsit, un think tank impulsat pel PP. Així, sembla que el PP està preparant la condemna de mort per a Ciutadans.