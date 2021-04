La UCM cancel·la un acte de Leopoldo López davant la "crispació política" pel 4M

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha cancel·lat l'acte 'Veneçuela: Democràcia o Dictadura?' de Leopoldo López, organitzat per l'Associació Universitària Llibertat Sense Ira, que estava previst que se celebrés aquest dilluns a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia a les 11.30 hores al no poder "controlar la seguretat" de tots els participants i assistents a la mateixa causa a la "crispació política" provocada per les properes eleccions a la Comunitat de Madrid el 4 de maig.





Així ho ha assenyalat en un comunicat la degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UCM, María Esther del Camp, "en l'exercici de la seva responsabilitat institucional". "L'extrema mobilització a les xarxes socials, així com la crispació política que s'està produint, a la calor de les eleccions a la Comunitat de Madrid, que se celebraran el proper 4 de maig, fa impossible controlar la seguretat de tots els participants i assistents a aquest acte ", ha sostingut.







A més, la degana ha argumentat que, d'igual manera, "no s'ha rebut amb la necessària antelació des de l'organització de l'esdeveniment, un protocol adequat a les mesures sanitàries, absolutament necessari per garantir la realització d'actes massius en aquest context de pandèmia i restriccions socials".





No obstant això, des de l'equip de govern de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia han assegurat que "s'han donat suport, i se seguiran donant suport", múltiples iniciatives d'associacions i organitzacions d'estudiants, "que han col·laborat en formar els joves en els valors democràtics del pluralisme, la llibertat, la justícia i la tolerància", perquè que consideren que" vetllar pel compliment d'aquests ideals democràtics ha de ser una obligació per a un centre universitari i acadèmic "com la UCM.





Per la seva banda, l'organització ha lamentat que el deganat de la Facultat de Polítiques hagi cancel·lat l'esdeveniment i que la decisió se'ls hagi traslladat a les 20.00 hores, a el temps que ha criticat el primer argument de Maria Esther de el Camp quan no han " estat capaços de trobar un sol missatge amenaçador o amb intenció de boicotejar l'acte "i que," quan s'ha demanat que mostrin els missatges referits, no els han facilitat ".





"Així mateix, des gerència van assegurar que no hi havia cap problema de seguretat, i que en cas que hi hagués algun risc o amenaça podrien reforçar-lo", han afegit. Sobre la "crispació política" a la qual s'ha referit al comunicat, l'organització ha respost dient que "en qüestió no és més que una xerrada universitària sobre la situació política d'un altre país".





A més, respecte a la seguretat sanitària, l'associació ha asseverat que des van signar una declaració de responsabilitat en la qual es van comprometre a prendre les precaucions indicades.

Amb tot, han assegurat que seguiran lluitant per les seves conviccions i han censurat el tracte desigual i arbitrari que impedeix que la seva associació pugui celebrar actes "amb normalitat", mentre que "altres associacions utilitzen els espais comuns gairebé diàriament i no els causen

aquests problemes ".





Per això, han anunciat que sol·licitaran empara al Rectorat de la UCM, perquè "avaluï aquesta decisió i garanteixi poder realitzar activitats en un futur sense haver d'afrontar aquestes dificultats imposades per Deganat", han conclòs.