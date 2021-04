L'espanyol Sergio López-Rivera guanya l'Oscar a millor maquillatge i perruqueria per 'La mare del blues'

L'espanyol Sergio López-Rivera, al costat de Mia Neal i Jamika Wilson, s'ha fet amb l'Oscar a la millor maquillatge i perruqueria a la 93.ª edició dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood pel seu treball a 'La mare del blues'.





'La mare del blues' (EP)





El film, protagonitzat per Viola Davis i Chadwick Boseman, es va imposar en aquesta categoria a les altres quatre nominades: 'Emma', 'Hillbilly, una elegia rural', 'Mank' i 'Pinotxo'.







Dirigida per George C. Wolfe, 'La mare del blues' és un drama musical biogràfic basat en l'obra d'August Wilson, guanyador de dos premis Pulitzer, ambientat al Chicago dels anys vint on la tensió i la temperatura augmenten en el transcurs d'una tarda de gravació mentre un grup de músics espera a la trencadora i llegendària mare del blues, Ma Rainey (Viola Davis).





Després d'arribar tard a la sessió, l'orgullosa Ma manté un aferrissat pols amb el seu agent i el seu productor blanc pel control de la seva música. Mentre la banda espera a la claustrofòbica sala d'assajos de l'estudi, l'ambiciós corneta Levee (Chadwick Boseman) -interessat per la núvia de Ma i decidit a deixar la seva empremta personal en la indústria musical- deslliga en els seus companys un torrent d'històries que revelen veritats que canvien per sempre el curs de les seves vides.