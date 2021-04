Lliure de Gràcia: "23-F. Anatomia d'un instant": una lliçó d'història i un homenatge a Suárez

Consulto les dades de l'Institut Nacional d'Estadística sobre el percentatge de la població espanyola per edats i resulta que el 52% dels nostres compatriotes té menys de 45 anys. Això vol dir que quan es va produir l'intent de cop d'Estat del 23 de febrer de 1981, fa ara quaranta anys, no havien nascut o eren molt petits. I observo que quan vaig néixer jo mateix estava més o menys a aquesta mateixa distància cronològica del moment en què va pujar al tron Alfons XIII, una cosa que a mi no em oferia cap referent, el que em fa pensar que almenys a la meitat de la població espanyola aquella maniobra contra l'estabilitat constitucional de país li pot semblar una cosa completament aliè, quan no pràcticament desconegut. No estarà, doncs, de més, portar a col·lació per refrescar la memòria col·lectiva sobre un fet que va poder suposar un canvi de rumb copernicà en la nostra història.





Anatomia d'1 instant (Teatre Lliure)





Hi ha molts llibres que expliquen el que ha passat llavors, però Àlex Rigola ha volgut anar més enllà i utilitzar una de les obres existents en el mercat, la de Javier Cercas, per elaborar un muntatge dramàtic que no s'ha limitat a convertir en teatre el que el propi autor va denominar "novel·la històrica sense ficció" -cosa que hagués estat inviable-, sinó que s'ha proposat interpretar-lo en clau dramàtica i ajudant-se amb la projecció de fragments o imatges audiovisuals.





Amb això ha creat un espectacle teatral que segueix el mateix títol de l'obra en la qual s'ha inspirat. Per Rigola és "una nina russa: l'aproximació a un instant concret i real que remet a un dels dies més singulars del nostre passat més proper i que serveix per a explicar-nos un dels períodes més interessants de la nostra història, la Transició. El privilegi d'observar el que la naturalesa no ens deixa veure, potser, perquè estèticament no és bell. A través de Javier Cercas assistim a la transformació del cuc en papallona, a la metamorfosi d'una dictadura a una democràcia mentre un falangista es converteix en un socialdemòcrata. Amb tota la seva èpica, amor, estratègies, errors, traïcions i traumatismes que va comportar un moment on no hi havia un manual d'aprenentatge. Perquè si el 23 F simbolitza d'alguna manera el final de la Transició, els primers onze mesos de govern de Suárez són una de les transformacions més espectaculars, nascuda de les entranyes d'una dictadura que no ha estat enderrocada ".





El desenvolupament dramàtic és sorprenent en la seva senzillesa, ja que Rigola ha convertit el text de Cercas en un diàleg a quatre veus, les de Pep Cruz, Enric Auquer, Xavi Sáez i Roser Vilajosana, que van explicant el que ha passat en aquelles trepidants 20 hores. Es podria dir que el resultat és, d'una banda, una excel·lent lliçó d'història per als que no van viure aquells fets i un recordatori per als que sí que vam ser testimonis passius del que ha passat. És, també, un homenatge a certs personatges, el primer, Adolfo Suárez, l'home que no es va amagar sota l'escó, però també el general Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo, que mig segle enrere s'haguessin matat, però que en aquell moment van estar disposats a entendre i que tampoc es van humiliar. I, per què no dir-ho, un plec de càrrecs envers la generalitat de país i molt especialment la classe política que, amb algunes excepcions que es poden comptar amb els dits de les mans, no van dir ni piu i van ser incapaços de reaccionar.





Rigola es pren la llicència final de posar dubte la legitimitat del monarca llavors regnant per haver estat col·locat en el tron per un dictador. Doncs bé, diguem, perquè ell ho calla, que si no l'hagués tingut abans, la va guanyar justament aquest dia.





"23 F. Anatomia d'un instant" es representa a la seu de Gràcia de Teatre Lliure.