Ja és possible escoltar la Bíblia quan vulguis i on vulguis

La Bíblia és el llibre més venut de tots els temps i el Papa Francesc no deixa d'insistir que, a través de la seva lectura, sentim la veu de Déu i que, per això, hem de tenir-la sempre disponible, també aprofitant les noves tecnologies.





Ara ja és possible escoltar-la quan vulguis i on vulguis gràcies a la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra i a Edicions Universitat de Navarra (EUNSA), que han llançat la Bíblia en format audiollibre amb l'objectiu de secundar el desig del Papa Francisco de poder accedir a les Sagrades Escriptures en els diferents formats existents.





La Bíblia de la Universitat de Navarra recull, per primera vegada en audiollibre, la traducció actualitzada de la Sagrada Bíblia feta per la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra. L'objectiu d'aquest projecte, en el qual han col·laborat una dotzena de professors de la Facultat de Teologia, és apropar la Bíblia en un format més accessible.







D'aquesta manera, pots escoltar els passatges de l'Antic i Nou Testament mentre passeges, practiques esport, cuines o realitzes qualsevol altra activitat a casa, mentre et desplaces en transport públic, etc. Aquest nou format en àudio suposa també afavorir el coneixement de la Bíblia a aquelles persones que presenten alguna discapacitat visual o dificultat per a la lectura.





En l'edició digital, a la venda per 29.99 €, descobriràs els textos sagrats al complet en gairebé 100 hores de gravació, sent un dels audiollibres més llargs de la història. Inclou, a més, introduccions als diferents llibres que componen la Bíblia. Podràs trobar-la disponible en streaming a través de la Biblioteca Virtual EUNSA , una nova i innovadora plataforma de lectura en línia de l'editorial. Tan sols hauràs de registrar-te a la plataforma mitjançant qualsevol navegador amb connexió a internet.