VIDEO. Ana Rosa a Pablo Iglesias: "Vostè és un feixista. Jo no tinc cap guardaspaldas i vostè m'està assenyalant"

El candidat Pablo Iglesias ha tornat a assenyalar a periodistes amb noms i cognoms i Ana Rosa Quintana ha decidit fer comentaris davant la seva audiència que "qui assenyala a persones amb noms i cognoms és el feixista. Senyor Iglesias el feixista és vostè"









Extracte en vídeo de l'estira i a ronxa / @ Telecinco







Iglesas ha acusat a Quintana de ser "una portaveu de la ultradreta" que "està en un programa de màxima audiència difonent mentides. Com si això fos normal en democràcia". Ho feia davant d'una Àngels Barceló i a la Cadena SER que va abandonar abruptament la setmana passada.





Quintana ha manifestat davant la seva audiència "feixista és el que assenyala a qui pensa diferent. Això no és democràtic. Senyor Iglesias vostè és un feixista. I els altres som comunicadors. Tenim informació, comptem el que passa. Aquí hi ha un punt d'inflexió. Estem queixant-nos d'una banda i després estem assenyalant a persones concretes. Escolti que jo no tinc 16 guardaespatlles. Jo visc a Madrid, en una casa normal amb els meus fills, vaig a mercat, vaig a parc, vaig de compres. i jo no tinc cap guardaspaldas i vostè m'està assenyalant. I això si que és feixisme pur ".





Caçant periodistes







Seguirem informant ...