Pamplona torna a suspendre els Sanfermines

L'Ajuntament de Pamplona ha comunicat oficialment aquest dilluns que no hi haurà celebració de les festes de Sant Fermí a 2021. L'alcalde de la ciutat, Enrique Maya, ha anunciat la decisió que s'ha pres tenint en compte la situació actual de la crisi sanitària i les previsions per als propers mesos. "Aquest any no toca perquè la salut pública és la prioritat número u", ha asseverat.





sanfermines @ep





L'alcalde ha convocat una roda de premsa a les 11 hores i ha manifestat que molt al seu pesar es veu "obligat" a "suspendre oficialment les festes de Sant Fermí de 2021". Ha recordat que Navarra és una de les comunitats amb major incidència de casos de COVID, "amb 432 casos en les dues últimes setmanes per cada 100.000 habitants". A més, ha dit, es troba en alerta 4 i hi ha gairebé 200 persones hospitalitzades i 39 d'elles a l'UCI.





Mentrestant, ha comentat "el ritme de vacunació és més lent del previst, i només 202 persones de cada 1.000 han rebut una dosi i 83 de cada 1.000 han rebut les dues" quan "les previsions parlaven d'un 70% de la població vacunada al juny, per això, cal prendre la decisió ja, per dolorosa que resulti, a falta d'una mica més de dos mesos de Sant Fermí ".





L'alcalde ha explicat que unes festes com els Sanfermines "no s'organitzen d'un dia per l'altre, hi ha moltes persones i institucions implicades" i ha indicat que de la reunió de dijous passat entre Govern foral i Federació Navarra de Municipis i Consells sortir "amb el convenciment que havíem de prendre ja una decisió ".





Ha indicat el primer edil que "és molt dur dos anys sense Sanfermines a Pamplona". "Mai vaig pensar que això podia passar", ha assenyalat, per afirmar que ho estava passant malament donant a conèixer aquesta notícia. "Havíem de prendre aquesta decisió, la salut és el primer i l'hem pres, és la nostra responsabilitat; decisió dura, que afecta els sentiments", ha apuntat, per mostrar-se convençut que el 2022 es tornarà a gaudir dels Sanfermines, " amb l'entusiasme de sempre però multiplicat per tres ".





"Tornarem a gaudir dels Sanfermines, de posar-nos el mocador al coll, de veure els tancaments, de portar els fills i als néts a veure els Gegants i de gaudir-", ha comentat, per afegir que "veurem la Processó, la jotica i tot el que signifiquen els Sanfermines per a tots i totes, fins al Pobre de Mi".





Ha explicat Maya que el consistori pamplonès ha comunicat la decisió de suspendre per segon any les festes tant als portaveus dels grups polítics municipals com als components de la Taula dels Sanfermines. També avui s'ha llançat una convocatòria per reunir la Mesa aquesta setmana.





Per donar a conèixer la notícia, l'Ajuntament ha editat un vídeo en què s'incideix en que darrere de la decisió hi ha el benestar de les persones de Pamplona i dels que ens visiten. La cançó 'Pell canyella' i el seu conegut tornada 'Em importes tu', utilitzada en el vídeo, "reflecteix la necessitat de prioritzar, a hores d'ara, el veritablement important, la salut i les persones", ha assenyalat l'Ajuntament.





ACTIVITAT CULTURAL A L'ESTIU





En la roda de premsa, l'alcalde ha anunciat que Pamplona destinarà "gran part" del pressupost d'enguany de Sant Fermí a una "àmplia i ambiciosa" programació, cultural i d'oci, de juny a setembre. "Que no puguin celebrar-se les festes de Sant Fermí no vol dir que a Pamplona no hi hagi d'haver activitat durant l'estiu, la hi haurà i molt important", ha asseverat, per detallar que el pressupost de Sant Fermí és d'uns 2, 4 milions i que 1,3 milions es destinaran a programes culturals i l'altre milió aproximadament "quedarà a reserva d'altres destinacions, per exemple, el derivat de les activitats municipals derivades d'aquesta situació tan dura".





Maya ha exposat que "el sector cultural està patint moltíssim també amb el Covid i hem de fer esdeveniments, primer perquè ho requereix la ciutat i també ho requereix el sector cultural". En tot cas, l'alcalde ha manifestat que les activitats durant l'estiu es duran a terme "amb responsabilitat, evitant l'efecte crida i prioritzant sempre la salut pública, que és el més important".





Segons ha afirmat, "no hi haurà festes de Sant Fermí però Pamplona estarà molt viva". "Cal ser curosos per evitar l'efecte crida, no tindria cap sentit que no hi hagi sanfermines però que les coses siguin com si hi fossin, això no pot ser", ha explicat.





Preguntat en la roda de premsa per les curses de braus a Pamplona, l'alcalde ha assenyalat que "la decisió és de la Meca", però que "si he dit que no cal fer efectes crida durant els Sanfermines, la meva postura serà que durant Sant Fermí no hauria d'haver curses de braus ".