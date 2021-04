Detinguda per estafar 9.600 euros a l'home que cuidava a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a una dona, de 41 anys, per presumptament estafar 9.600 euros a l'home d'edat avançada que cuidava a Tarragona, segons un comunicat de la policia catalana.





La investigació policial es va iniciar a mitjans d'abril, arran de la denúncia d'un home que va explicar que en el compte corrent del seu pare, un home d'edat avançada, s'havien fet reintegraments fraudulents.





Els investigadors, amb l'extracte bancari aportat per la víctima, van comprovar que els reintegraments presumptament els havia realitzat la dona que treballava per a la família cuidant a la víctima, i que les extraccions de diners havien començat durant el mes d'octubre, quan la dona va començar a treballar per a ells.





La policia catalana va descobrir que la dona "s'hauria fet amb un joc de claus per accedir a l'immoble i agafar la llibreta d'estalvis cada vegada que volia fer reintegraments, després la tornava a deixar al pis per no aixecar sospites".





Els Mossos van detenir la dona, i després de declarar a comissaria, la van deixar en llibertat amb el compromís de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.