S'amplia la denúncia contra el Govern de Colau per subvencions directes a entitats socials

Advocats Catalans per la Constitució ha ampliat la denúncia davant la Fiscalia de Barcelona admesa aquest mes de març contra l'alcaldessa, Ada Colau, i altres responsables del consistori per presumptament concedir subvencions de forma directa a diferents entitats socials.

En un comunicat aquest dilluns, el grup ha explicat que l'ampliació de la denúncia s'ha presentat per incloure als extinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens, ara diputats al Congrés, i al regidor Eloi Badia.





Ada Colau @ep





Aquests se sumen als ja denunciats: la primera edil, Ada Colau, l'exregidora Gala Pin, l'extinent d'alcalde Laia Ortiz, l'assessora municipal Vanesa Valiño, la tinent d'alcalde Laura Pérez, i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela.





Advocats Catalans per la Constitució els atribueixen presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació i tràfic d'influències, i es refereix a subvencions de l'Ajuntament a l'Observatori DESC, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAC), l'Aliança contra la pobresa Energètica (APE) i a l'associació Enginyeria Sense Fronteres (ESF); Colau ja va defensar que totes elles "estan justificades" i que es van concedir seguint la normativa.





En la denúncia presentada per Advocats Catalans per la Constitució el 2 de març de 2021, es recollia la "reiterada i presumptament injustificada concessió d'un conjunt de subvencions per valor de 3.433.621 euros rebudes per l'Observatori DESC, la PAH, l'APE i ESF.





"La motivació de l'ampliació a la mateixa presentada avui rau en la presumpció d'un possible delicte d'Organització Criminal o Grup Criminal", ha explicat l'entitat, que planteja l'existència d'un grup de persones més o menys nombrós, el repartiment de tasques o de papers entre els membres del grup, una actuació perllongada en el temps o indefinida, i la comissió d'actes delictius greus.





SUBVENCIONS REITERADES





El portaveu d'Advocats Catalans per la Constitució, Manuel Miro, ha defensat que la denúncia ve motivada per "la reiteració en concessió de les subvencions directes i continuades en el temps, sense concurrència pública, de forma recurrent i no excepcional i sense acreditar l'interès públic, i la falta de justificació del caràcter extraordinari exigit per llei ".





Davant l'afirmació que va fer Colau que aquestes subvencions es van iniciar en el mandat de l'excalcalde de CiU, Xavier Trias, Miro ha defensat que la denúncia només es refereix al període de mandat de Colau i no a l'anterior "ja que aquesta subvenció en cap cas hauria tingut llavors el caràcter de recurrent, per tractar del primer ajut atorgada pel consistori a les associacions implicades ".