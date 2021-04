Els rebels separatistes d'Indonèsia maten el cap d'intel·ligència a la província de Papua

Els rebels separatistes d'Indonèsia han matat el cap de la intel·ligència provincial a la província de Papua, segons ha informat aquest dilluns el servei nacional d'intel·ligència.





Refugiats a Indonèsia @ep





El general de brigada I Gusti Putu Danny Karyawa ha estat víctima d'una emboscada per part dels insurgents durant una visita al districte de Beoga aquest diumenge, després dels recents assassinats de civils en aquesta zona, ha explicat el portaveu de l'Agència Nacional d'Intelligència (BIN, per les seves sigles en indonesi), Wawan Hari Purwanto.





"El cap de la branca papú de la BIN va ha estat abatut com un heroi", ha detallat en un comunicat. Danny Karya es trobava a Beoga per avaluar la situació de seguretat després de l'assassinat de quatre civils aquest mes. Entre els morts hi havia dos professors, ha recordat Wawan.





L'Exèrcit d'Alliberament Nacional de Papua Occidental, braç armat del moviment separatista, ha reivindicat els assassinats, argumentant que les víctimes eren espies de l'Exèrcit indonesi.





Papua ha estat escenari d'una insurrecció separatista des de la dècada de 1960, però els enfrontaments mortals entre els rebels i les forces de seguretat del Govern s'han intensificat en els últims anys.