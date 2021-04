Les notaries assumiran des de divendres la gestió de l'expedient matrimonial amb la intenció d'agilitar-lo

A partir d'aquest divendres, 30 d'abril, les parelles que vagin a casar-se per la via civil podran tramitar el seu expedient matrimonial davant de notari, cosa que fins ara només podien fer al Registre Civil, un canvi que els fedataris públics confien que servirà per escurçar terminis i oferir als nuvis un assessorament "individualitzat" sobre assumptes relacionats.





Signatura del matrimoni @ep





"Fins ara aquesta competència era exclusiva de Registre Civil", de manera que els que triessin el matrimoni civil havien de tramitar-hi el seu expedient, ha indicat la portaveu del Consell General del Notariat, María Teresa Barea, en una entrevista a Europa Press. "A partir d'ara, es podrà seguir fent en el Registre Civil però s'inclou també la competència notarial", ha apuntat.





La Llei de Jurisdicció Voluntària, en funcionament des de 2015, va atorgar "moltíssimes" competències als notaris, entre elles la de celebrar enllaços i tramitar l'expedient matrimonial, però aquesta segona competència va quedar als llimbs a l'espera que entrés en vigor la nova llei de Registre Civil, que es va aprovar en 2011 i s'ha anat postergant, encara que finalment el 30 d'abril desplegarà els seus efectes.





A Espanya, l'expedient matrimonial és obligatori per contraure matrimoni. "La finalitat és comprovar que els futurs contraents reuneixen tots els requisits legals per a poder casar-se, és a dir, que tenen la capacitat suficient, que no hi ha un altre matrimoni, que no hi ha parentius prohibits entre ells ... etc.", ha explicat Barea .





L'expedient matrimonial seguirà sent el mateix, "només variarà la competència", que s'amplia. S'oferirà "un model de sol·licitud molt senzill, amb dades bàsiques --nom, cognoms, domicili--" que un cop emplenat s'enviarà per correu electrònic a l'escola notarial del domicili d'un dels contraents, on se li assignarà un notari, informació que se li comunicarà a la parella perquè demani cita amb ell i comenci la tramitació.





A partir d'aquí, ha subratllat Barea, el procediment és "idèntic" a què realitzaria el Registre Civil, ja que la documentació que han d'aportar els nuvis i les proves que es poden practicar són les mateixes. Així, conclourà igualment amb una acta on es declara que no hi ha cap impediment a aquest enllaç o, per contra, que sí que n'hi ha, en aquest cas podrà recórrer com un acte administratiu i serà la instància superior qui resolgui.





L'acta notarial on es reculli l'expedient matrimonial tindrà "un cost mínim" de 30,05 euros, si bé Barea ha matisat que es tracta d'un "cost de partida" perquè es podrà incrementar en funció de la documentació que calgui incorporar a la mateixa i de les diligències de prova que calga realitzar. Dependrà, per tant, de les circumstàncies particulars dels nuvis.





"BASTANT" ÀGILS





Una de les principals avantatges d'aquesta nova competència notarial és que, previsiblement, accelerarà la gestió. "Per a la cita inicial, perquè els contraents facin la seva primera compareixença davant notari al costat dels testimonis, sí puc garantir que serà bastant àgil", ha augurat Barea.





Com a exemple, ha al·ludit a la tramitació de les declaracions d'hereus quan el mort no va deixar testament, una de les competències que es van obrir als notaris amb el canvi legal de 2015.





"Des de l'any 91 veníem tramitant les de parents directes --pares, fills, cònjuges-- però les de col·laterals --germans, nebots-- no, i en 2015 les incorporem i es va agilitzar una barbaritat", ha destacat. Van passar de la mitjana de "sis o set mesos" en un jutjat ordinari a un mes. "Si fem servir això com parangó, penso que, encara que no ho puc quantificar en dies, es va a agilitar bastant", ha dit sobre l'expedient matrimonial.





Tot i això, ha insistit que "cada expedient és un món" per les peculiaritats del cas. "No és el mateix un matrimoni que vagin a contreure dues persones residents a Espanya i solters, que un matrimoni que vagin a tramitar un espanyol amb una persona estrangera i que a més un d'ells estigui divorciat. La documentació que es necessita aportar i les proves que es necessiten realitzar no són les mateixes, i això és el que ens va a donar la pista de quin pot ser la durada del procediment ", ha il·lustrat.





CONSULTA "COMPLETA"





Barea ha esmentat com una altra gran avantatge de tramitar l'expedient davant notari la possibilitat que els nuvis rebin un "assessorament individualitzat" al tenir la possibilitat de "plantejar els seus dubtes" al fedatari públic sobre altres qüestions legals relacionades amb el matrimoni.





"Una d'aquestes qüestions és el règim econòmic matrimonial, si els interessa fer-ho sota societat de guanys o fer capitulacions. En el cas que els contraents tinguin diferent veïnatge civil poden tenir el dubte de quin serà el seu règim, llavors aquí els assessorarem i fixarem en l'acta el règim aplicable ", ha exposat.





També "els poden sorgir dubtes sobre règim successori: 'Escolta, ja que ens hem casat, igual convé que fem testament i en quins termes ho fem", ha comentat, recalcant que "ja en ocasió de l'expedient se'ls pot donar un assessorament complet sobre aquests altres aspectes ".





NOCES ENTRE PERSONES AMB "PERILL DE MORT"





Les noves competències suposaran així mateix un increment de la càrrega de treball, cosa que --ha assegurat Barea-- els fedataris públics assumeixen "amb naturalitat i amb solvència", oferint "el mateix que sempre: garantia de seguretat, d'assessorament individualitzat i imparcial i d'agilitat ".





Aquesta pujada de la càrrega de treball podria venir per un augment de la celebració de noces davant notari causa de la "comoditat" que suposa per als futurs contraents poder fer totes les gestions relacionades amb l'enllaç davant d'una mateixa persona.





Sobretot tenint en compte que des de 2015, quan els notaris van començar a celebrar casaments, la dada s'ha multiplicat, passant de 5.593 el 2016 a 10.782 el 2020, segons dades del Consell General del Notariat. Un total de 41.474 parelles casades davant de notari en aquests anys.





Una altra de les competències que els notaris han d'exercir des del 30 d'abril és celebrar enllaços de parelles amb perill de mort. "La principal peculiaritat és que, per raons òbvies, perquè s'està donant una circumstància de perill de mort propera d'un dels contraents, el matrimoni se celebra sense expedient previ, és a dir, s'inverteix l'ordre", ha assenyalat Barea.





En aquests casos, els notaris podran casar primer i tramitar després l'expedient matrimonial per comprovar que els cònjuges compleixen els requisit legals. "El que és urgent és demanar la prestació del consentiment, el 'sí vull'", ha argumentat.





PRESENTS EN MOMENTS CLAU





A més, Barea ha valorat aquest nou catàleg de competències com un pas més en l'acostament del notari al ciutadà. "La meva professió és molt bonica, perquè tenim l'oportunitat d'estar presents i d'intervenir activament en moments molt importants de la vida d'una persona", com quan una parella jove acudeix "il·lusionada" a comprar-se una casa, "quan et hipoteques per a 30 anys amb un banc "o" quan fas la teva testament ", ha descrit.





No obstant això, ha continuat, "els actes que tenen a veure amb el dret de família --matrimoni, divorci-- són actes encara més propers a les persones perquè tenen implicacions jurídiques, i per això intervenim, però també hi ha una sèrie d'implicacions familiars i emocionals que són molt importants per a les persones ".





Per això, ha reblat, "aquest tipus de competències crec que ens acosten més al ciutadans, perquè ens veuen com intervinents actius, garantint-los la seguretat d'actes que personal i jurídicament són molt importants per a ells".