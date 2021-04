Troben més de 250 plantes de marihuana al menjador d'un veí de Mollet

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 d'abril a un veí de Mollet de Vallès, de 39 anys, pel cultiu de plantes de marihuana en un domicili del municipi, on van intervenir 260.





La plantació de marihuana al menjador del domicili (EP)





La policia catalana va començar la investigació després de rebre queixes veïnals per la forta olor de marihuana en un immoble de l'avinguda Caldes de Montbui i va corroborar l'existència d'aquesta plantació i el presumpte ús fraudulent de la llum, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





Un dispositiu de vigilància al voltant de l'habitatge va identificar al detingut, que sortia de l'edifici i va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i per defraudació de fluid elèctric per valor de 5.884 euros.





En el registre del pis es va localitzar tota la infraestructura per al cultiu d'aquesta droga de manera il·legal --segons els investigadors-- i es van intervenir 260 plantes que es trobaven al menjador, a més d'una arma de foc i una defensa elèctrica.





L'arrestat va passar a disposició judicial el passat divendres 23 d'abril al jutjat de guàrdia de Mollet de Vallès i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs; la investigació continua oberta i no s'ha descartat que hi pugui haver més detinguts.