Barcelona valora requisar el patinet elèctric a usuaris que cometin infraccions greus

patinet @ep





L'Ajuntament de Barcelona està plantejant requisar el patinet elèctric a usuaris que cometin infraccions greus o reiterades, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts municipals.





Les mateixes fonts apunten que es tracta d'una de les mesures que es poden plantejar però que "no hi ha res ferm", i que el consistori té una voluntat clara de millorar la seguretat viària i que tots els usuaris facin bon ús de la via i segueixin les normes.





Segons ha informat 'La Vanguardia', l'Ajuntament està buscant la fórmula legal que li permeti confiscar els vehicles de mobilitat personal i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, té la intenció de traslladar la proposta a la Direcció General de Trànsit (DGT).