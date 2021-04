Fundació Naturgy ajuda a més de 1.700 famílies vulnerables a millorar l'eficiència dels seus habitatges

Fundació Naturgy ha beneficiat 1.745 famílies vulnerables a través del seu Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, creat fa dos anys per millorar l'eficiència dels habitatges i la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten.





Els recursos destinats fins ara a aquest programa social per abordar la pobresa energètica ascendeixen a 4,3 milions d'euros, que han permès realitzar millores en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica en habitatges d'Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, la Rioja, la Comunitat de Madrid, Múrcia, Navarra i la Comunitat Valenciana.





La directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, explica que "a l menys dos terços de les famílies vulnerables de país viuen en edificis de 25 anys o més, quan encara no existien normatives d'eficiència per a la construcció".





"Aquesta situació impedeix que milers de famílies puguin mantenir una temperatura adequada a la seva llar, el que fa que sigui vital escometre rehabilitacions energètiques, i per això des de la Fundació Naturgy estem molt focalitzats en aquest programa", afirma Coronat.





Aquest fons solidari és una de les principals iniciatives socials que desenvolupa la fundació en el marc del Pla de Vulnerabilitat Energètica de Naturgy i està alineat amb les recomanacions de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024.





En aquest full de ruta, el Govern espanyol estableix la rehabilitació energètica d'habitatges com una de les línies d'actuació a curt, mig i llarg termini, per abordar aquesta problemàtica de forma estructural.





La Unió Europea també aposta per la rehabilitació energètica com una de les principals mesures per abordar la pobresa energètica i per contribuir també als objectius del Pacte Verd Europeu, segons ha detallat la directora de Mercat Interior de l'Energia de la Comissió Europea, Catharina Sikow, en la presentació del llibre 'Pobresa Energètica a Europa: una anàlisi comparativa', publicat per Fundació Naturgy. En aquest estudi, els països analitzats coincideixen en la necessitat d'abordar la pobresa energètica a través de la millora de l'eficiència i la rehabilitació dels habitatges.





El tipus d'actuacions es distribueixen de la següent manera: la reparació o substitució de calderes i d'altres sistemes de calefacció, aigua calenta i elèctrics va representar un 38%; la substitució de lluminàries per tecnologia led va suposar el 29% de les intervencions; el 20% va correspondre a la substitució de fusteries i finestres, i a l'aïllament de sostres i parets; la instal·lació d'electrodomèstics eficients ser un 13% de les intervencions.





Per dur a terme aquest projecte, Fundació Naturgy col·labora amb entitats de Tercer Sector, a través de les quals té accés a les famílies vulnerables i pot realitzar les auditories energètiques necessàries per definir les actuacions a realitzar.





Les actuacions realitzades fins ara s'han gestionat de la mà de Càritas, Creu Roja, Foment de l'Habitatge Social, Hàbitat 3, Fundació per a la Caritat de la Construcció, Fundació Mambré, Fundació Tinc Llar, Accem ONG, Fundació Roure, CEAR, Fundació Isadora Duncan, Fundació Trilema, Fundació la Vinya, Associació projecte Confiança, Fundació Domus Misericordiae Sant Josep, Fundació Casa de Maria Reina de la Pau i Fundació Gil Gayarre.





"La col·laboració amb la Fundació Naturgy és fonamental per millorar el comportament energètic dels habitatges que gestionem", subratlla el director general de Fundació Hàbitat 3, Xavier Mauri. "Les intervencions realitzades han reduït l'import de les factures de subministraments que paguen les famílies i han millorat el confort tèrmic, el que ens permet fer efectiu el dret a un habitatge digne i assequible per a les persones en situació més vulnerable", segons Mauri.





"Amb la inestimable ajuda de la Fundació Naturgy, hem pogut fer reformes puntuals en 40 habitatges de barri de pescadors de la Barceloneta, a Barcelona", afegeix la impulsora de l'Associació Casa de Maria Reina de la Pau, Ana Conill.





"Aquest ajut ha permès que les persones necessitades de barri ens hagin obert les seves cases i hàgim pogut veure les seves necessitats reals, la pobresa energètica oculta que existeix", afirma Conill. "Només des de la proximitat l'hem pogut descobrir i solucionar amb petites actuacions, com substituir cuines socarrimades o escalfadors amb un alt risc d'incendi", ha afegit.

L'origen d'aquesta iniciativa és l'estudi 'Re-habilitació exprés en llars vulnerables. Solucions de baix cost ', editat per la Fundació Naturgy, que recull 77 solucions de baix cost per convertir les llars en més eficients energèticament.





Entre les actuacions que recull, la substitució de fusteries i vidres, i l'aïllament de parets i sostres, són les mesures més eficients. Una correcta combinació de les mesures proposades en aquest estudi pot suposar un estalvi d'entre 300 i 650 euros en climatització a l'any, i permet que pràcticament desapareguin els dies en què els habitatges són a menys de 10ºC.





Els recursos de Fons Solidari de Rehabilitació Energètica es destinen a realitzar aquest tipus de rehabilitacions exprés, que es poden fer sense que les famílies abandonin l'habitatge.