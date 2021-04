L'aprovació de Biden se situa en el 52 per cent després de més de cent dies en el càrrec

Cent dies després que Joe Biden va accedir a la presidència dels Estats Units, més de la meitat dels nord-americans asseguren que aproven la gestió del president, tot i que ressalten que hauria d'acostar posicions amb els republicans i rebutgen la seva política de migració.





Una enquesta que han publicat aquest diumenge 'The Washington Post' i ABC News assenyala que Biden compta amb un 52 per cent d'aprovació, mentre que una altra d'NBC News li dona un 53 per cent i una última de Fox News un 54 per cent.





Segons la cadena ABC News, és la tercera pitjor qualificació d'un president en el càrrec des de Harry Truman. Des d'aleshores, tan sols Gerald Ford --amb un 48 per cent el 1978-- i Donald Trump --amb un 47 per cent el 2017--, han obtingut un percentatge d'aprovació més baix.





Biden obté un 65 per cent d'aprovació en el seu paquet d'ajuts per fer front a la pandèmia, un 64 per cent en la gestió de la crisi sanitària i un 58 per cent en la seva proposta d'apujar els impostos corporatius.





Pel que fa a la gestió de la situació migratòria tan sols obté un 37 per cent d'aprovació, i sobre la collaboració amb els republicans el 60 per cent dels enquestats considera que hi hauria d'acostar posicions i "mirar de guanyar el seu suport".