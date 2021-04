Maragall exigeix a Colau una solució per evitar el desnonament del Gimnàs Sant Pau: "A què esperem?"

El líder del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha exigit aquest dilluns al Govern liderat per Ada Colau que trobi una solució per evitar el desnonament del Gimnàs Social Sant Pau, previst per a aquest divendres: "Hi ha recursos, voluntat política i possibilitat jurídica: a què esperem? ".





Ernest Maragall (EP)













Els republicans preguntaran a l'alcaldessa al ple d'aquest divendres sobre els detalls de les negociacions amb la propietat per evitar el desnonament, i ha assegurat que, si s'acaba produint, ell mateix, la regidora Marina Gassol i altres regidors i diputats d'ERC al Parlament aniran a donar suport als usuaris de gimnàs, ha informat ERC en un comunicat.





"Hem tingut temps, les eines i el compromís i suport de la majoria del consistori i, tot i això, ens trobem en una situació límit incomprensible i intolerable", ha lamentat Maragall, que ha criticat la incapacitat de l'Ajuntament, que porta cinc anys negociant amb la propietat davant aquesta situació, segons ell.





D'altra banda, ERC presentarà un prec per proposar la creació d'una borsa municipal de lloguer d'habitacions assequibles per a pal·liar l'emergència habitacional, i una proposició per recuperar la participació dels grups polítics a l'adreça de Turisme de Barcelona.





En concret, instaran al Govern municipal a permetre la participació dels grups en els comitès executius de consorci o bé crear un nou òrgan similar "que permeti compartir les decisions estratègiques que orientin la promoció turística de la ciutat".